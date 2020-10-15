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佳警「路」老師有感宣導　與民共伍交安宣導活動吸睛

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▲台南市警佳里分局長甘炎民率員加強交安宣導，大家一起尊重自己與他人的生命，以保障行車安全，才能快快樂樂出門，平平安安回家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警佳里分局長甘炎民率員加強交安宣導，大家一起尊重自己與他人的生命，以保障行車安全，才能快快樂樂出門，平平安安回家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為讓民眾「深度了解，有感執法」，培養遵守交通規則之習慣，以防制交通事故發生，10月15日至17日交通有感大執法重點，以攔查闖紅燈、違規停車、逆向行駛、轉彎未依規定、機車行駛禁行機車道、無適格駕照、未戴安全帽及未繫安全帶等8項交通違規為主，超速及逕行舉發交通違規為輔。

▲台南市警佳里分局長甘炎民率員加強交安宣導，大家一起尊重自己與他人的生命，以保障行車安全，才能快快樂樂出門，平平安安回家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

佳里分局分析轄區2020年度前5大肇事主因依序為：1、未依規定讓車（占33％）、2、未注意車前狀態（占19％）、3、轉彎未依規定（占11％）、4、未保持行車安全距離及間隔（占9％）、5、違反號誌管制（占7％）等5項。

▲台南市警佳里分局長甘炎民率員加強交安宣導，大家一起尊重自己與他人的生命，以保障行車安全，才能快快樂樂出門，平平安安回家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

佳里分局長甘炎民特地偕同佳里區長朱雅宏及分局同仁與志工多人，於14日下午尖峰時段至大台南公車站佳里站進行交安宣導，深獲民眾讚賞，活動期間其中一名弱視青年「小丁」，對警方長期用心投入交安宣導，由衷佩服，並親自獻上牛奶糖，代表市民對警察之敬意，甘分局長深受感動，獻出熱情擁抱，引起在場民眾一陣掌聲與歡呼，更讓佳警宣導團（志工宣導團）甜到心坎裡。

▲台南市警佳里分局長甘炎民率員加強交安宣導，大家一起尊重自己與他人的生命，以保障行車安全，才能快快樂樂出門，平平安安回家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另為深入社區達到全面宣導目的，甘分局長及朱區長引領宣導團成員，從文化路、中山路沿路以手舉牌、旗幟，與商家、住戶互動，引起用路人駐足圍觀，復行經佳里區民眾信仰中心金唐殿廣場，受到該廟總幹事邱建男等人熱烈歡迎，並共同響應交安宣導活動，提醒用路人，務必遵守交通規則，以確保行車平安。

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