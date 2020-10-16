最便宜Mac要來了？ 爆料達人：ARM MacBook發表會「11/17登場」

▲Jon Prosse爆料，蘋果將在11月17日發表首部搭載 Apple Silicon 晶片的Mac產品。（圖／取自pixabay）

記者林妤柔／綜合報導

蘋果第二次秋季發表會發表iPhone 12系列和HomePod mini，外傳AirPods Studio、AirTags及ARM晶片架構的Mac，很可能在11月發布。對此，推特爆料達人Jon Prosse在推特指出，蘋果將在11月發表首部搭載 Apple Silicon 晶片的Mac產品，日期訂在11月17日。

Jon Prosser今在推特表示，「11月確定還有一場ARM Mac活動，日期為11月17日。」蘋果首款配備ARM的Mac，裡頭傳有一個功能強大的繪圖處理器即將問世，並且以台積電5奈米製程的A14晶片為基礎開發而成，提供比 Intel 處理器更好的性能和更高的能源效率。此款很可能為更新款的MacBook Air，或者重新設計，以23英吋或24英吋的iMac形式出現。

▲新筆電定價很可能約台幣2.34萬元。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

先前推特爆料達人komiya在貼文指出，搭載Apple Silicon的Mac筆電將會有8GB與16GB兩種記憶體選擇；而SSD則有256GB、512GB，以及1TB三種選擇。未來Apple將推出的新筆電產品，充飽電後一次最多有15~20小時的續航力。

售價部分，因為未來電腦處理器將由Apple自家研發，因此在價格上將會更具優勢；komiya認為，新筆電的定價將會落在849美元，而教育優惠價則可能僅需799美元（約台幣2.34萬元）。

先前AirPods Studio、AirTags就傳可能在11月亮相，因此有機會在11月的Mac發表會一同登場。