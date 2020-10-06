蘋果T2晶片被爆漏洞！駭客可查鍵盤記錄偷密碼　Mac用戶防駭靠這招

▲搭載T2晶片的Mac設備可能遭駭客攻擊。（圖／取自pixabay）



記者謝仁傑／綜合報導

據國外媒體報導，一位網路安全研究人員指稱，具有英特爾處理器和 T2 晶片的 Apple macOS 設備容易受到無法修復的駭客攻擊，攻擊者可能因此獲得入侵電腦的權限。

由於漏洞的性質，駭客攻擊必須進行物理接觸，普通用戶可以透過保持物理安全性，像是不插入未經驗證的 USB-C 設備來避免這種攻擊。

《Apple Insider》指出，大多數現代 macOS 設備中使用的 T2 晶片都是一種輔助處理器，可處理啟動和安全操作以及諸如音效處理之類的不同功能；獨立安全研究人員表示，T2 晶片有一個嚴重的缺陷，無法修復。

根據該員說法，由於 T2 晶片是基於蘋果 A10 處理器，因此容易讓其他 iOS 設備連同受到影響，讓攻擊者可以繞過鎖定進行其他惡意攻擊。儘管他們無法解密受保護的文件，但由於可入侵 T2 晶片管理鍵盤，因此可透過查看鍵盤記錄來竊取密碼。

漏洞影響搭載 T2 晶片和英特爾處理器的 Mac 產品，由於蘋果基於設備使用不同的啟動系統，因此尚不清楚它們是否也受到影響。

受影響的 Apple 設備型號

．iMac（2020 年推出的機型）

．iMac Pro

．2019 年推出的 Mac Pro

．Mac mini（2018 年推出的機型）

．MacBook Air（2018 年推出或後續的機型）

．MacBook Pro（2018 年推出或後續的機型）

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