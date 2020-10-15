吉爾吉斯總統請辭　聲明曝：不想成為射殺人民的總統

▲熱恩別科夫宣布下台。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯衛星通訊社報導，吉爾吉斯61歲總統熱恩別科夫（Sooronbai Jeenbekov）現已辭職下台。他透過官方聲明表示，「軍隊及安全部隊將有義務使用武器保護總統府，流血是不可避免的……我不想在吉爾吉斯的歷史上，成為一個爆發流血衝突、射殺本國人民的總統，因此，我決定辭職。」

熱恩別科夫也敦促新總理賈帕洛夫（Sadyr Japarov）及其他政治人物，讓他們的支持者別再繼續參加示威行動，「讓首都比什凱克（Bishkek）的居民能過上平和的日子。」就在熱恩別科夫請辭下台的消息傳出後，賈帕洛夫支持者也呼籲解散國會。

吉爾吉斯4日舉行國會選舉，但卻爆發買票、恐嚇選民疑雲，反對派示威者發起多場抗議行動，佔領政府與國會所在的大樓「白宮」及市政廳，也闖入國家安全委員會大樓。此後，吉爾吉斯中央選舉委員會宣布大選結果無效，包括總理博羅諾夫（Kubatbek Boronov）在內等多名高階官員下台。

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▼熱恩別科夫本月10日宣布首都比什凱克（Bishkek）進入為期10天的緊急狀態。（圖／達志影像／美聯社）