想要180cm高！22歲男「斷骨增高」手術失敗　或終身殘疾

▲22歲男斷骨增高或終身殘疾。（圖／翻攝自央視，下同）

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇淮安一名22歲男生近日在奶奶的陪同下，拄著拐杖到醫院求醫。此前，他因為嫌棄自己的身高不到180公分，在國外做了斷骨增高手術，卻致雙腿嚴重感染、無法行走，甚至可能終身殘疾。

據《江蘇公共新聞》報導，在淮安市第二人民醫院骨科病房，主治醫師王磊透露，日前他們收治了一名雙腿嚴重感染、無法行走的患者。

經過詢問得知，該患者今年22歲，一直因身高不足180公分感到自卑，2019年底專門為此去南韓做了「斷骨增高」手術，然而，手術後副作用明顯，直至無法行走。

王磊醫生表示，患者腿部外固定支架的釘道出現了嚴重的感染，進一步引發骨髓炎，「所以這個手術對於這個患者來講就是失敗了，給患者增加了非常非常大的身體殘疾和經濟上的負擔。」他指出，由於病情較重，該患者很可能面臨終身殘疾。

據悉，「斷骨增高術」又叫肢體延長術，最早應用於嚴重創傷、雙腿不等長等有明顯骨缺損的患者。因為這種手術風險高、痛苦大、併發症多，稍有不慎便可導致手術失敗。

「因為第一，治療的週期非常長，往往要數年，對患者生活的影響還是非常大的；另外，患者要經過幾次的手術，手術的風險不可不防，比如說可能會出現感染、血栓的風險，」王磊醫生說。

王磊提醒，對正常人來說，僅僅為了長高做「斷骨增高」手術，非常不值得，因為人為地打斷骨頭再延伸，即便成功，都會有各種各樣的後遺症，對於年輕人來說，應該有正確的審美價值觀，切不可為了幾公分的身高，犯下不可挽回的錯誤。

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