「5G很快」！杜蕾斯搭上iP12熱潮...「神級文案」網讚爆：內涵專家

▲杜蕾斯文案搭上iPhone 12新機熱潮。（圖／翻攝杜蕾斯官方微博）

圖文／CTWANT

隨著iPhone 12新機即將上市，眾多果粉滿心期待，摩拳擦掌準備預購拿到最新手機。知名保險套品牌杜蕾斯也跟上這波新機熱潮，推出的最新文案大玩iPhone 12的創意！

杜蕾斯官方微博14日下午2點30分推出最新廣告宣傳文案，只見宣傳照片將2個保險套並列一起，就像蘋果官網新機排列一起的畫面，且搭上今年的5G風潮，文案寫著「5G很快，但你可以慢下來。」極富創意又不過度露骨的宣傳文案讓網友大感驚喜。

另外，微博文內還寫著蘋果前任CEO賈伯斯經典名言「One more thing」，杜蕾斯官方也大玩這句名言的創意，表示「 既然大家一如既往地熱情，以為就這樣了嘛，One more thing——明天來杜杜主頁，將有更大的驚喜等著你們！」

網友紛紛在杜蕾斯官方微博貼文底下留言「湊個熱鬧，文案絕～」、「感覺每次杜杜都有驚喜呀！」、「佩服你的才華」、「不虧是你！！哈哈哈哈哈一如既往的，內涵專家」。

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