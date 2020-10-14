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超商天兵店員！備刀揪友扮匪劫財　白挨刀：當初說比一下就好

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▲▼台中一家超商店員勾結友人策畫搶案被識破，結果自己白白挨一刀。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼台中一家超商店員勾結友人策畫搶案被識破，結果自己白白挨一刀。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市太平區萊爾富超商今年6月間發生一起搶案，17歲吳姓少年持刀搶走店內8萬7千元，還割傷洪姓男店員腹部達10.5公分，太平警方當時就已識破是洪男欠債才找來吳姓少年和陳姓男子自導自演，結果還沒分贓就落網，洪男還很氣吳某假戲真做，害他白白挨刀，台中檢方14日依業務侵占、誣告等罪起訴洪男及陳男，吳姓少年交由少年法庭裁定收容。

▲▼台中一家超商店員勾結友人策畫搶案被識破，結果自己白白挨一刀。（圖／記者鄧木卿翻攝）

太平警方表示，27歲的洪姓店員為了償還積欠債務，夥同22歲的陳男、17歲的吳姓少年，自導自演超商搶案，洪姓主嫌不但提供小刀、安全帽，還把自己機車也借給吳嫌騎乘。

▲▼台中一家超商店員勾結友人策畫搶案被識破，結果自己白白挨一刀。（圖／記者鄧木卿翻攝）

6月19日凌晨，吳嫌持刀進入超商行搶，陳嫌在店外把風，洪嫌為了求逼真，還拿鋁棒佯裝抵擋，過程中，洪嫌右腹部還被吳劃了一刀，長達10.5公分，吳嫌順利「搶走」8萬7千元後，和陳嫌兩人騎車離去，洪嫌依原訂計劃報案。

▲▼台中一家超商店員勾結友人策畫搶案被識破，結果自己白白挨一刀。（圖／記者鄧木卿翻攝）

警方調閱路口監視器，發現吳嫌所騎機車竟是登記洪嫌名字，經循線逮捕吳嫌，訊問過程中，吳嫌坦承是洪嫌找他們兩人策畫，自導自演一場搶案；而洪嫌落網後，還很氣吳嫌已經說好只是比劃一下，結果竟然「沒經驗」劃傷他的肚子，洪還揚言分贓時要少一點給吳嫌。

台中地檢署今天偵查終結，依業務侵占、誣告等罪起訴洪嫌和陳嫌，吳姓少年則是交由少年法庭裁定收容。

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