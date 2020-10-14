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台中高雄黑幫大亂鬥！老大賭贏800萬續攤被拒　砸店小弟遭斷手錄影

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9月29日，高雄一連發生兩起重大暴力事件，知名的凱薩酒店，及號稱專門「喬」黑白兩道事情的「九如茶行」接連被砸。（圖／翻攝畫面）

▲9月29日，高雄一連發生兩起重大暴力事件，知名的凱薩酒店，及號稱專門「喬」黑白兩道事情的「九如茶行」接連被砸。（圖／翻攝畫面）

圖、文／CTWANT

綽號「茶米仔」的黃俊傑在高雄市經營「凱撒帝苑酒店」及「九如茶行」，黑白政商關係極佳，是個「喊水會結凍」的博弈大亨。然而，一票台中幫派分子日前竟在一夜之間，糾眾砸毀茶米仔這兩處據點，帶頭的蘇姓男子交保後，突遭人押走施暴；根據本刊取得的獨家畫面，蘇姓男子被人打斷雙手，渾身是傷，送醫後一度發出病危通知。

連月來，高雄市不時發生槍擊案、殺人案與近日的砸店事件，治安亮紅燈，搞得人心惶惶。行政院長蘇貞昌7月中出席警政署「警察防疫尖兵」表揚活動時，當著內政部長徐國勇和警政署長陳家欽的面前撂狠話，「要從負責一個縣市的局長和相關負責主管開始究責」。高雄市警察局長李永癸隨即中箭落馬，改由警政署副署長劉柏良接任，還一度引發「蘇貞昌暗噹徐國勇」的政壇八卦。

然而，上任未滿3個月的劉柏良，卻硬生生打臉蘇貞昌。9月29日，高雄市接連發生2起暴力事件，知名的苓雅區「凱撒帝苑酒店」及號稱「黑白兩道喬事熱點」的三民區「九如茶行」雙雙被砸，由於凱撒帝苑酒店與九如茶行的幕後老闆，都是地方黨政關係極佳的「茶米仔」黃俊傑，因此引起極大關注，高雄市警局事後認為到場警員未按程序處理後續，火速開鍘6名轄區偵查隊長和派出所所長，並調整2位分局長。

本刊獲報指出，這2起砸店事件都是「賭」惹的禍，而敢在太歲頭上動土的幕後黑手則大有來頭。據悉，9月28日，台中一名「良」字輩大哥南下高雄，只想低調地吃喝玩樂的他，當晚跑到一處百家樂地下賭場（凱撒帝苑酒店樓上）小玩兩把，結果大贏8百多萬元，隨後帶著一群人下樓前往凱撒帝苑酒店狂歡，期間該名大哥又返回賭場打算再拚輸贏，卻遭到賭場拒絕，雙方為此爆發口角，不歡而散。

高雄知名的凱薩酒店，9月29日凌晨疑似賭場引起糾紛，接連被砸兩次，警方調查都是台中幫「良」字輩大哥旗下小弟為所。（圖／翻攝畫面）

▲高雄知名的凱薩酒店，9月29日凌晨疑似賭場引起糾紛，接連被砸兩次，警方調查都是台中幫「良」字輩大哥旗下小弟為所。（圖／翻攝畫面）

大哥被嗆，小弟當然要討回面子，一群人先是在3點多拿大龍炮和球棒砸酒店，當場遭趕到的警力壓制，但因為對方疑似跑到派出所挑釁，1個多小時後，又引發第2波砸酒店和茶行事件，外界原本以為在警方的強勢作為下，事情暫告落幕，但本刊取得獨家畫面以及訊息，得知砸店的小弟蘇男一出地檢署即遭人擄走，禁錮並動私刑，殘暴的打斷雙手，教訓意味濃厚。

本刊調查，這起案外案眾說紛紜，外傳是大哥不滿，家法伺候，又有傳聞是遭其他大哥看不慣給其教訓，由於傷者未報案，檢警完全不知情，台中幫南下惹到地頭蛇，是否會引發後續江湖風暴，值得觀察。

率隊砸店的蘇男交保後，才步出地檢署馬上遭押走，被打的遍體麟傷。（圖／翻攝畫面）

▲率隊砸店的蘇男交保後，才步出地檢署馬上遭押走，被打的遍體麟傷。（圖／翻攝畫面）

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