　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

法國香瓜藏神奇抗氧化酵素「SOD」　化身人體自由基清道夫

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼法國香瓜藏神奇抗氧化酵素「SOD」　化身人體自由基清道夫。（圖／業者提供）

▲法國香瓜藏有豐富SOD，放一個月都不會壞。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

陽光普照、充滿生命力的法國普羅旺斯以擁有豐富農產聞名，在眾多品質上乘的蔬果中，有一種神奇的香瓜，放一個月都不會壞，經科學家研究發現其富含關鍵成分「SOD」(Superoxide Dismutase，超氧化物岐化酶)，進而萃取出全球首款耐胃酸酵素型抗氧化物GliSODin；台灣知名友信醫療集團發現這款藏有不老秘密的法國專利香瓜萃取SOD成分，其抗氧化能力是蝦紅素的20倍、維他命C的8,000倍，因此運用在自家品牌「雲飛選擇」系列保健食品中。

▲▼法國香瓜藏神奇抗氧化酵素「SOD」　化身人體自由基清道夫。（圖／業者提供）

▲台灣知名友信醫療集團推出自家品牌「雲飛選擇」。

追求健康、青春是人類長久以來的生命課題，經過醫學研究發現，「自由基」是左右生老病死的關鍵因子，其為人體帶來老化、器官受損等全面性的氧化傷害，因此市面上許多產品，不論是吃的五顏六色蔬果、擦的瓶瓶罐罐保養品…內服外用都在強調「抗氧化」成分的重要性，希望透過抗氧化酵素發揮作用減少自由基攻擊人體的可能，持續維持身體正常運作。

▲▼吃,健康,莓果,早午餐。（圖／Unsplash）

▲五顏六色的蔬果蘊含各種抗氧化成分。

品牌指出，目前已知的抗氧化成分，從茄紅素、花青素、兒茶素、維生素C、E、多酚類…等相當多元，其中有專家發現「SOD」是身體可自行製造的抗氧化酵素，具備多種維持健康的功效，特別是能清除自由基與有害物，維持青春活力，因此有抗氧化酵素之母、人體自由基清道夫等美名。

根據品牌研究發現，在法國普羅旺斯特殊品種的香瓜中，發現SOD含量竟是一般香瓜的7倍之多，且經過專利包覆技術處理，使SOD能通過胃酸直達小腸，而這種法國專利GliSODin抗氧化力高達蝦紅素20倍、松樹皮400倍甚至是一般維生素Ｃ的8,000倍，成為抗氧化酵素界的學霸，因此嚴選此成分運用在雲飛選擇系列產品中。

▲▼法國香瓜藏神奇抗氧化酵素「SOD」　化身人體自由基清道夫。（圖／業者提供）

▲雲飛選擇系列含有SOD有利腸胃道吸收。

台灣知名友信醫療集團針對國人生活保養需求，推出有助於維持晶亮、肚肚順暢、調整體質更強壯等保健食品，並以集團創辦人施雲飛先生之名，創建自有品牌：「雲飛選擇」，精選專利SOD成分以獨家配方推出優質營養保健食品。品牌表示，現代人長時間使用手機、平板、電腦等3C產品，導致靈魂之窗休息時間不足，即可選擇晶亮防護罩「雲飛葉黃素Plus」為雙眼充電、魅力重現；而現代人常有三餐多外食、不良飲食習慣及生活壓力造成的腸胃負擔，選擇「雲飛益生菌Plus」為體內增加好菌兵，讓肚肚健康好消化；或在季節交替、外在環境污染問題嚴重時，一換季就哈啾、感冒的過敏族，「雲飛去汝敏Plus」將成為換季神隊友，調整體質戰勝外在惡劣環境。

▲▼法國香瓜藏神奇抗氧化酵素「SOD」　化身人體自由基清道夫。（圖／業者提供）

▲雲飛選擇系列針對現代人的需求推出保健食品。

雲飛選擇系列商品除了具有科學實證守護人體健康，商品也努力維護地球健康，特別選用友善環境的包裝材料，以台灣在地品牌製作的保特紗取代一次性的紙盒包裝，使外包裝可以重複使用，從細節著手展開實際行動，全方位守護眾人的健康生活。

▼雲飛選擇系列在包裝上也用心選用友善環境的包裝材料，使外包裝可以重複使用。

▲▼法國香瓜藏神奇抗氧化酵素「SOD」　化身人體自由基清道夫。（圖／業者提供）


►►► 了解更多
►►►【雲飛選擇Plus】了解更多SOD金三角配方

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
開南大學大四男5樓墜落！同學目擊嚇傻　送醫不治
快訊／《黑澀會》洪詩大方認愛！熱戀李運慶ING首發聲
佛系上班族輕鬆存到1個億！日男51歲果斷退休　甩開妻小超自由
史上最強大「iPhone 12」問世！全系列規格、上市資訊大
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

法國香瓜藏神奇抗氧化酵素「SOD」　化身人體自由基清道夫

麥當勞哆啦A夢抱枕太夯！阿嬤剛要排隊「就完售」：展示品可以賣嗎？

搶瘋了！麥當勞哆啦A夢抱枕「未開賣就完售」　頭香8點現身等買

小熊維尼粉快衝！小7迪士尼集點送第二波　3款限量週邊萌爆

當爸爸大轉性！張震嶽《愛我別走》神改編　超前部署退休理財

頂好年終慶千款商品折扣！台酒花雕雞麵8折、70品牌加碼回饋

【廣編】ClearPlex「全新CPX系列超奈米智能陶瓷隔熱紙」震撼上市

寶可夢迷注意！3D寶貝球悠遊卡再開賣　10/15起開放預購限時不限量

明天11點開搶！麥當勞哆啦A夢抱枕第二波來了　療癒大頭、銅鑼燒款一次收

三種健康行程隱藏16個天然景點和1個神秘景點　報復性出手一次體驗！

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

陳小春「為老婆做麻油雞」結果沒熟！　應采兒一吃秒吐：他想要弄死我ＸＤ

土城浪貓遭輾壓...警奮力救援　口對口CPR持續20分鐘！網讚翻

點牛丼外送開餐盒建「抹布丼飯」　店家致歉：煮飯專用沒衛生疑慮

網紅不穿內褲30天！身體變健康 私密處分泌物比以前少還很乾淨

「南鐵地下化」突襲強拆抗爭戶！白髮母屋內哭喊、學生遭警架離

比利自由式速度超快「選秀墊底→MVP」　夏和熙「腳抽筋照游」先問：妝還好嗎？

吳宗憲曝錄《玩很大》「一關機就崩潰」　一環節「離奇現象」...小鬼，你回來啦！

蘆洲宮廟「仙女禮生」神到了　絕美甜笑激似楊冪！是幼教老師

周覓在原唱面前飆唱《為你寫詩》！　吳克群出道20年首跳女團舞...太難了

法國香瓜藏神奇抗氧化酵素「SOD」　化身人體自由基清道夫

麥當勞哆啦A夢抱枕太夯！阿嬤剛要排隊「就完售」：展示品可以賣嗎？

搶瘋了！麥當勞哆啦A夢抱枕「未開賣就完售」　頭香8點現身等買

小熊維尼粉快衝！小7迪士尼集點送第二波　3款限量週邊萌爆

當爸爸大轉性！張震嶽《愛我別走》神改編　超前部署退休理財

頂好年終慶千款商品折扣！台酒花雕雞麵8折、70品牌加碼回饋

【廣編】ClearPlex「全新CPX系列超奈米智能陶瓷隔熱紙」震撼上市

寶可夢迷注意！3D寶貝球悠遊卡再開賣　10/15起開放預購限時不限量

明天11點開搶！麥當勞哆啦A夢抱枕第二波來了　療癒大頭、銅鑼燒款一次收

三種健康行程隱藏16個天然景點和1個神秘景點　報復性出手一次體驗！

費里曼24小時內連2戰開砲　轟出隊史21年來紀錄

台美提案「測」民進黨底線　朱鳳蓮：大是大非問題不容試探

南卡颱風重創越南釀39死　吳釗燮第一時間致電慰問

深圳特區成立40周年　習近平：堅持全面開放「引進來、走出去」

IMF示警：儘管今年市場恢復顯著　但金融市場仍有大幅修正風險！

鄭秀文「增重5公斤」　自信喊：喜愛現在有點肉的自己

西伯利亞虎狂喜抱樹！俄攝影師獲頒最佳野生動物攝影獎

特搜5大爆量系蝦蝦美食！滿滿鮮蝦圍繞碗上　還有痛風版海味魯肉飯

斷趾黑熊初次健檢「傷掌有開放性傷口」　移置半室外熊舍照養

14年前《愛殺17》演張韶涵童年！　雙胞胎童星「長大蛻變正妹」近況曝

消費熱門新聞

麥當勞哆啦A夢療癒抱枕第二波明天開搶

全家X燒丼史上超強聯名又來啦！

中衛「美肌色」口罩　10/13網購開賣

當爸大轉性！張震嶽《愛我別走》神改編

麥當勞哆啦A夢抱枕首波開賣

禮客周慶adidas運動鞋4.2折

「麥當勞X哆啦A夢」推療癒抱枕！

搶瘋了！麥當勞哆啦A夢抱枕「未開賣就完售」

虎神出沒！新店家樂福化身親子打卡熱點

SUBWAY「香料蔬菜球堡」新上市！

維尼粉快衝！小7迪士尼集點送

必勝客萬聖節「暗黑比薩」只賣1個月

週年慶開跑！玩家瞄準「PS5最佳組合」日本製機種

哆啦A夢抱枕太夯！阿嬤狂問：可以賣我展示品嗎？

更多熱門

相關新聞

「麥片窩窩頭」亞洲象捲鼻吞下

「麥片窩窩頭」亞洲象捲鼻吞下

台北市立動物園為了改善象腳皮膚剝落的情形，挖空心思設計「麥片窩窩頭」，終於讓嗅覺靈敏的亞洲象「友信」、「友愷」攝取足量維他命。

關鍵字：

友信

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

台中13期挖到千年遺址　建商竟要多賠3億

嘎嘎退團隱身5年「改當上班族」！領低薪現況曝

iPhone 12 Pro土豪金、太平洋藍

即／iPhone 12真的來了　實機首度曝光

酷炫哭了！孫生砲轟瑋哥：整天裝可憐不打拼

即／iPhone 12「5色曝光」　外框致敬四代

iPhone 12報到！7大亮點一次看

老闆放鳥忙陪女人睡覺　員工認命

台灣iPhone 12週五開放預購、23日上市

安以軒「沒想到一年一個」宣布：封肚！

《黑澀會》洪詩、李運慶爆熱戀！

嗆小燈泡媽「還有2個可砍」　判決結果出爐

爆料達人：iPhone 11、XR、SE 明起將降價！

走出阿翔不倫戀…謝忻新歡曝光！

5歲小周周站昆凌旁邊直逼腰

更多

最夯影音

更多
曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了
陳小春「為老婆做麻油雞」結果沒熟！　應采兒一吃秒吐：他想要弄死我ＸＤ

陳小春「為老婆做麻油雞」結果沒熟！　應采兒一吃秒吐：他想要弄死我ＸＤ

土城浪貓遭輾壓...警奮力救援　口對口CPR持續20分鐘！網讚翻

土城浪貓遭輾壓...警奮力救援　口對口CPR持續20分鐘！網讚翻

點牛丼外送開餐盒建「抹布丼飯」　店家致歉：煮飯專用沒衛生疑慮

點牛丼外送開餐盒建「抹布丼飯」　店家致歉：煮飯專用沒衛生疑慮

網紅不穿內褲30天！身體變健康 私密處分泌物比以前少還很乾淨

網紅不穿內褲30天！身體變健康 私密處分泌物比以前少還很乾淨

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面