法國香瓜藏神奇抗氧化酵素「SOD」　化身人體自由基清道夫

▲法國香瓜藏有豐富SOD，放一個月都不會壞。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

陽光普照、充滿生命力的法國普羅旺斯以擁有豐富農產聞名，在眾多品質上乘的蔬果中，有一種神奇的香瓜，放一個月都不會壞，經科學家研究發現其富含關鍵成分「SOD」(Superoxide Dismutase，超氧化物岐化酶)，進而萃取出全球首款耐胃酸酵素型抗氧化物GliSODin；台灣知名友信醫療集團發現這款藏有不老秘密的法國專利香瓜萃取SOD成分，其抗氧化能力是蝦紅素的20倍、維他命C的8,000倍，因此運用在自家品牌「雲飛選擇」系列保健食品中。

▲台灣知名友信醫療集團推出自家品牌「雲飛選擇」。

追求健康、青春是人類長久以來的生命課題，經過醫學研究發現，「自由基」是左右生老病死的關鍵因子，其為人體帶來老化、器官受損等全面性的氧化傷害，因此市面上許多產品，不論是吃的五顏六色蔬果、擦的瓶瓶罐罐保養品…內服外用都在強調「抗氧化」成分的重要性，希望透過抗氧化酵素發揮作用減少自由基攻擊人體的可能，持續維持身體正常運作。

▲五顏六色的蔬果蘊含各種抗氧化成分。

品牌指出，目前已知的抗氧化成分，從茄紅素、花青素、兒茶素、維生素C、E、多酚類…等相當多元，其中有專家發現「SOD」是身體可自行製造的抗氧化酵素，具備多種維持健康的功效，特別是能清除自由基與有害物，維持青春活力，因此有抗氧化酵素之母、人體自由基清道夫等美名。

根據品牌研究發現，在法國普羅旺斯特殊品種的香瓜中，發現SOD含量竟是一般香瓜的7倍之多，且經過專利包覆技術處理，使SOD能通過胃酸直達小腸，而這種法國專利GliSODin抗氧化力高達蝦紅素20倍、松樹皮400倍甚至是一般維生素Ｃ的8,000倍，成為抗氧化酵素界的學霸，因此嚴選此成分運用在雲飛選擇系列產品中。

▲雲飛選擇系列含有SOD有利腸胃道吸收。

台灣知名友信醫療集團針對國人生活保養需求，推出有助於維持晶亮、肚肚順暢、調整體質更強壯等保健食品，並以集團創辦人施雲飛先生之名，創建自有品牌：「雲飛選擇」，精選專利SOD成分以獨家配方推出優質營養保健食品。品牌表示，現代人長時間使用手機、平板、電腦等3C產品，導致靈魂之窗休息時間不足，即可選擇晶亮防護罩「雲飛葉黃素Plus」為雙眼充電、魅力重現；而現代人常有三餐多外食、不良飲食習慣及生活壓力造成的腸胃負擔，選擇「雲飛益生菌Plus」為體內增加好菌兵，讓肚肚健康好消化；或在季節交替、外在環境污染問題嚴重時，一換季就哈啾、感冒的過敏族，「雲飛去汝敏Plus」將成為換季神隊友，調整體質戰勝外在惡劣環境。

▲雲飛選擇系列針對現代人的需求推出保健食品。

雲飛選擇系列商品除了具有科學實證守護人體健康，商品也努力維護地球健康，特別選用友善環境的包裝材料，以台灣在地品牌製作的保特紗取代一次性的紙盒包裝，使外包裝可以重複使用，從細節著手展開實際行動，全方位守護眾人的健康生活。

▼雲飛選擇系列在包裝上也用心選用友善環境的包裝材料，使外包裝可以重複使用。



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