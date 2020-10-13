台灣最毛懸案！彰化母女搭電梯直達11樓…「脫衣後」離奇蒸發12年

▲母女當時搭乘電梯到11樓，從此人間蒸發。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

彰化一對劉姓婦人12年前遭丈夫家暴，一氣之下帶著年僅4歲的女兒外出，並莫名出現在員林鎮一處大樓，孰料2人搭乘電梯直達11樓後，突然脫下外套和鞋子，接著便人間蒸發，不僅監視器未再捕捉到母女身影，就連員警搜遍大樓也找不到人，至今音訊全無，不免讓人聯想到2015年發生在美國的「藍可兒事件」。

據了解，劉婦2008年1月間遭丈夫家暴後負氣離家，還帶著4歲女兒一起走，不久後隨即失聯，急得家人報警協尋；警方獲報後展開調查，發現劉婦當晚騎機車載著女兒，出現在距離住處7公里外的員林鎮，最後來到了位於萬年路三段的財經大樓，而社區監視器也拍下2人搭乘電梯的身影。

監視器畫面顯示，劉婦帶著女兒進入大樓後，隨即搭乘電梯前往11樓，並在電梯內脫下外套和鞋子，隨手把衣物棄置在地，接著步出電梯，從此人間蒸發。由於監視器未拍下母女離開大樓的影像，警方懷疑2人很可能還在社區裡，誰知找遍頂樓陽台、蓄水塔、配電室機房等處都沒結果，逐戶清查也一無所獲。

更令人匪夷所思的是，事發大廈只有一個出入口，該處除了設有警衛室，也裝有攝影機，然而不管是管理員或監視器，都沒看到母女倆離開的身影；另一方面，劉婦完全不認識大樓裡的住戶，當天為何會前往財經大樓？又為什麼把衣物丟在電梯內？種種詭異行徑都讓警方摸不著頭緒，案發至今12年依然成謎。

2013年2月間，員林分局重啟調查，還是找不到任何蛛絲馬跡，且母女倆失蹤期間，完全沒跟家人聯繫，也沒使用過健保卡、身分證、提款卡等證件。諸多疑點讓案情眾說紛紜，除了有人懷疑2人已遭遇不測，靈異傳聞也不脛而走，甚至有住戶嚇得搬離大樓，儼然成為台版的「藍可兒懸案」。

延伸閱讀

▸ 嫩妻失聯9月尪急尋！上萬網友驚察「超毛細節」狂勸：別回來了

▸ 閨蜜砸43萬整形！她在手術室外苦等…3hrs後被通知「人送殯儀館了」

▸ 開門驚見妻裸身被壓！綠帽夫氣炸「鞭子狂抽小王」 結局逆轉：超傻眼