　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

台灣最毛懸案！彰化母女搭電梯直達11樓…「脫衣後」離奇蒸發12年

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

母女當時搭乘電梯到11樓，從此人間蒸發。（圖／報系資料照）

▲母女當時搭乘電梯到11樓，從此人間蒸發。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

彰化一對劉姓婦人12年前遭丈夫家暴，一氣之下帶著年僅4歲的女兒外出，並莫名出現在員林鎮一處大樓，孰料2人搭乘電梯直達11樓後，突然脫下外套和鞋子，接著便人間蒸發，不僅監視器未再捕捉到母女身影，就連員警搜遍大樓也找不到人，至今音訊全無，不免讓人聯想到2015年發生在美國的「藍可兒事件」。

據了解，劉婦2008年1月間遭丈夫家暴後負氣離家，還帶著4歲女兒一起走，不久後隨即失聯，急得家人報警協尋；警方獲報後展開調查，發現劉婦當晚騎機車載著女兒，出現在距離住處7公里外的員林鎮，最後來到了位於萬年路三段的財經大樓，而社區監視器也拍下2人搭乘電梯的身影。

監視器畫面顯示，劉婦帶著女兒進入大樓後，隨即搭乘電梯前往11樓，並在電梯內脫下外套和鞋子，隨手把衣物棄置在地，接著步出電梯，從此人間蒸發。由於監視器未拍下母女離開大樓的影像，警方懷疑2人很可能還在社區裡，誰知找遍頂樓陽台、蓄水塔、配電室機房等處都沒結果，逐戶清查也一無所獲。

更令人匪夷所思的是，事發大廈只有一個出入口，該處除了設有警衛室，也裝有攝影機，然而不管是管理員或監視器，都沒看到母女倆離開的身影；另一方面，劉婦完全不認識大樓裡的住戶，當天為何會前往財經大樓？又為什麼把衣物丟在電梯內？種種詭異行徑都讓警方摸不著頭緒，案發至今12年依然成謎。

2013年2月間，員林分局重啟調查，還是找不到任何蛛絲馬跡，且母女倆失蹤期間，完全沒跟家人聯繫，也沒使用過健保卡、身分證、提款卡等證件。諸多疑點讓案情眾說紛紜，除了有人懷疑2人已遭遇不測，靈異傳聞也不脛而走，甚至有住戶嚇得搬離大樓，儼然成為台版的「藍可兒懸案」。

延伸閱讀
嫩妻失聯9月尪急尋！上萬網友驚察「超毛細節」狂勸：別回來了
閨蜜砸43萬整形！她在手術室外苦等…3hrs後被通知「人送殯儀館了」
開門驚見妻裸身被壓！綠帽夫氣炸「鞭子狂抽小王」　結局逆轉：超傻眼

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
發表會倒數！iPhone 12預測總整理　售價、顏色一次看
快訊／碩士學位遭註銷！李眉蓁368字狠嗆中山大學校長
快訊／總裁牛肉麵宣布熄燈！最後營業日曝光
快訊／康軒吹哨者風波　董事長李萬吉發500字聲明道歉了
大同陸資抓到了！　金管會開罰2500萬
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

台灣最毛懸案！彰化母女搭電梯直達11樓…「脫衣後」離奇蒸發12年

巧克力餅鑽出小魚乾　創意零食「仰望星空派」

KID公開「紀念小鬼的刺青」！　聚會留他位子：希望他一直都在

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

徐若瑄忘記「師兄」吳宗憲：有劉德華誰看你！　《大熱門》主持人金鐘4槓後錄影...「狀態極爛」

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

前鎮路有多平？陳致中跳給你看　網友：高雄人這麼好騙？

陶晶瑩cover JYP新歌曝女兒狂跳抖肩舞　許願：希望能把這首歌送我

全昭旻.Lovelyz美珠「三行詩狂歪樓」變19禁！　Jessi脫口「和姑姑...」劉在錫.張東潤大傻眼

年輕爸左顧右盼「往車底丟2包」　裝沒事開車走人！尿布獨留原地

騎公車專用道遭攔停「拒簽罰單」　中年男暴怒跳針嗆警：開就對了！

取名超重要！她街訪路人網路ID 他笑曝中二名「乂瘋狂的小風乂」

台灣最毛懸案！彰化母女搭電梯直達11樓…「脫衣後」離奇蒸發12年

巧克力餅鑽出小魚乾　創意零食「仰望星空派」

康軒老董終於道歉了！　全教總160字聲明「發動抵制記者會」取消

國民黨改黨名？田方倫：現階段「國民」兩字應擺最前面

「基隆捷運」串聯北北基路網圖出爐　林佳龍曝基隆車站未來命運

藝人瑞莎創辦瑞星韻律體操協會　盼群眾集資助選手登國際舞台

陳柏渝被當小三要提告！　林利老婆大翻轉道歉：我誤會了

南高蛋白區PK賽！台南雙引擎飆速　專家：房價明年超越高雄

熟女逛賣場挑4件性感內褲...下秒塞包包　被逮辯「現金不夠」

俄羅斯排球正妹體驗五人制棒球　節奏太快沒發現贏球

國產雞爆泡漂白水！ 防檢局：允許屠宰場常規使用含氯消毒劑

住透天厝貴鬆鬆？　台中北區最便宜1600萬享大空間

停車場竄出流浪黏人小萌貓　跟上車後竟「抱手」安心睡著

新奇熱門新聞

烤肉吃「土虱的蛋」掛急診　醫師滿頭問號

彰化母女搭電梯「脫衣後」離奇蒸發

特色料理「仰望星空派」　風味甜鹹交雜

新冠病毒情色小說　獲亞馬遜3.9星評價

蠔油裡有蠔嗎？製作過程曝光　原料竟是蠔的洗澡水

血液抽出「4管豬油」！醫護嚇壞：機器卡住了

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

惡劣！韓AV引用黑科技　周子瑜被合成下海

死去靈魂被吸！6人自曝瀕死經歷

俄「巨屌妖僧」28.5公分讓人驚

光明會背後秘密！　血祭影星崇拜撒旦

清水健示範火車便當　女優爽到哭

27具木乃伊出土！網驚：快放回去

35隻猴子「打群架」！1個動作害死2條人命

更多熱門

相關新聞

iPhone 12預測總整理！規格、顏色、售價一次看

iPhone 12預測總整理！規格、顏色、售價一次看

今年的蘋果iPhone新機發表會預計在14日凌晨1點登場，針對目前各家媒體與分析師的推測，《CTWANT》在上市發表會之前做一次總整理。目前根據多數媒體的推測，這次蘋果iPhone 12極有可能會推出4種款式，顏色推估共有9種，價格從新台幣18600元至31500元起。

彰化啟動長期2時段減壓供水

彰化啟動長期2時段減壓供水

變態男「挖出貓狗臟」吞下肚…女友嚇傻

變態男「挖出貓狗臟」吞下肚…女友嚇傻

彰化邪教徒偷藏石像　催靈插吸管！

彰化邪教徒偷藏石像　催靈插吸管！

地方臉書社團赫見賣安毒「1克3000」　警追查中

地方臉書社團赫見賣安毒「1克3000」　警追查中

關鍵字：

彰化電梯藍可兒事件周刊王

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

酷炫哭了！孫生砲轟瑋哥：整天裝可憐不打拼

嘎嘎退團隱身5年「改當上班族」！領低薪現況曝

景文科大鹹濕迎新　6學長姊下場曝

點牛丼外送！正妹開餐盒見「抹布丼飯」

「檢查綠色胸罩」女大生控前男友操場性侵

墾丁南灣活春宮！台女遭閨蜜起底

帶台北女友回老家！屏東男秒被分手

上網賣筆電！正妹撒嬌砍價　下秒閉嘴

蘆洲宮廟仙女禮生神到了！本業是老師

熊貓外送員腿一抬…掉出美臀形狀

小鬼潮牌AES重新開幕日期藏洋蔥

媽1人扛2行李箱搭錯車！女兒當眾連環爆踢6腳

爸爸2千萬買原油正2！女大生崩潰

女大生剛手術…台中23歲男「探病性侵」

即／南卡甩水彈　4縣市豪雨警戒灌2天

更多

最夯影音

更多
KID公開「紀念小鬼的刺青」！　聚會留他位子：希望他一直都在

KID公開「紀念小鬼的刺青」！　聚會留他位子：希望他一直都在
曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

徐若瑄忘記「師兄」吳宗憲：有劉德華誰看你！　《大熱門》主持人金鐘4槓後錄影...「狀態極爛」

徐若瑄忘記「師兄」吳宗憲：有劉德華誰看你！　《大熱門》主持人金鐘4槓後錄影...「狀態極爛」

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

前鎮路有多平？陳致中跳給你看　網友：高雄人這麼好騙？

前鎮路有多平？陳致中跳給你看　網友：高雄人這麼好騙？

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面