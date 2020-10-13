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拿球棒狠K貓狗！變態男「挖出心臟」吞下肚…女友嚇傻急報警

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（示意圖／取自Unsplash）

▲警方到現場時，在浴缸裡發現2隻身體被「掏空」的貓、狗。（示意圖／取自Unsplash）

圖文／CTWANT

美國猶他州（Utah）近來發生一起殘忍的虐待動物事件，有名女子前往奧格登（Ogden）找男友時，發現家中出現大量血跡，但卻遲遲沒看見人影，讓她以為對方遭遇不測，焦急地打電話報警，警方隨後趕抵現場了解狀況，卻發現浴缸裡有2隻已「被掏空」的動物。

根據《太陽報》報導，33歲桑德斯（BruceAnthony Saunders）於10月5日報案指出，自己的手指被割斷，不過在警方抵達時，他卻堅持不肯開門，員警只好離開；孰料，隔天桑德斯的女友報案指稱，家中各處血跡斑駁，但卻沒看見男友身影，懷疑對方已經死亡。

警方趕到後展開搜索，結果在浴缸中發現了1隻貓以及1隻狗，屍體都被開腸剖肚，死狀相當悽慘，旁邊還有根沾滿鮮血的球棒，猶他州獸醫實驗室對2隻動物進行檢查，發現牠們生前曾遭受多次重擊，全身上下都有輕重傷痕。警方於7循線逮捕到桑德斯，他坦承親手殺了貓狗，並將心臟吞下肚。

目前桑德斯被依2項虐待寵物、1項毀損財務罪名起訴，關押在韋伯縣（Weber County）監獄之中，保釋金為1.25萬美金（約新台幣37萬元）。奧格登警局調查主任布恩（Michael Boone）指出，目前尚不清楚桑德斯的犯案動機，且並未診斷他的心理健康。

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