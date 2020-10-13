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「把我爸隨便燒一燒！」接體員揭貪婪子孫嘴臉：看時辰是為日後富貴

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「時辰快到了，把我爸隨便燒一燒！」接體員揭貪婪子孫嘴臉。（圖／黃大米授權提供）

▲擔任接體員的大師兄，日日送往迎來的是屍體，也看盡人間眾生相。

圖、文／黃大米

死亡帶給我們的意義僅有悲傷嗎？還是每個人都在那一刻，替自己的人生寫下最後的註解。他是大師兄，一個每天都在殯儀館接屍體的小人物，每天都在處理死人的問題，看盡活人面對死亡出人意表的眾生百態，他因為在PTT寫故事爆紅，出書暢銷到像是多年來收過屍的往生者回來助攻，神奇的不得了，本想約他在農曆七月採訪，不慎錯過了好兄弟的月份，也就日日是好日了，人無執念就是人間好時節。

大師兄做過超商店員、開過賠錢的雞排店、照服員等等，目前在殯儀館工作，以前負責當收屍的接體員，現在被轉調到火葬場，人生處處撞牆的小人物，他活得渺小卻非常自得其樂，採訪當天我問他，你喜歡當接體員嗎？「我覺得每天接體很好，很像在開福袋，不知道今天又有什麼，我覺得這些往生的人，死在荒郊野外暫時休息，我去把他們的身體接回來，讓他們好好休息，我覺得這樣很好。」胖胖的他笑著說，我的眼淚卻因為他的話，感動到在眼眶打轉。

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「我家一直都沒有錢，我小時候爸爸外遇小三被抓到，見笑轉生氣，我親眼看到我媽被逼喝農藥，那個畫面太震撼了，我爸爸長期都會打我媽，我不想要結婚，婚姻太恐怖了，我這輩子只想守候著我的媽媽、養我長大的阿嬤、我的狗，那就夠了。」他的童年是很多窮困家庭的典型，愛賭欠錢的爸爸，四處借錢的媽媽，爸爸還會打阿公，為了保護媽媽，他有樣學樣也打爸爸，「我跟我爸打累了，一起躺在地上，他問我為什麼敢打他，我說『因為你也都打阿公啊。」

父子之間的權力轉移與平等對話，居然是在這樣荒唐的情況下產生，「這是我跟我爸人生中，唯一一次平等的對話，短短的五分鐘，我覺得我們父子終於可溝通了，這居然是在我們打架累到躺在地上等警察來的時候。」還在念大學的大師兄帶著媽媽離家，遠離爸爸的家暴，為了養媽媽，他到便利商店打工，老闆給他遠低於法定時薪的六十元，他也覺得蠻好的，「我覺得可以接觸到人，又有工作，我很開心啊」超商不僅有錢賺，還可以吃東西，只是這些食物，可能很多人都不會買，「我們店員可以吃超商過期的東西，我都喝過期的牛奶。」

低層的人生處處都可以挖寶，撿拾別人的不要也怡然「過期的牛奶喝起來怎麼樣？」我不解他的日常，他眼中閃耀亮光，跟我分享他的大發現，「我後來有喝到沒有過期的牛奶，真的比較濃，過期的比較淡，保存期限內的牛奶真的比較好喝。」太精闢了，食物果然新鮮就美味，我點點頭，領略了他的心法，決定未來買牛奶都挑最新鮮的。

「時辰快到了，把我爸隨便燒一燒！」接體員揭貪婪子孫嘴臉。（圖／黃大米授權提供）

▲大師兄做過許多工作，卻經歷各種挫敗與災難。

超商老闆栽培大師兄去受店長訓練，在受訓時他打聽到直營店的店長月薪三萬多，三萬多塊的薪水對一個領時薪六十多元的大師兄來說，根本是台灣首富的價格，他詢問是否有機會可跳槽，卻惹來被迫離職的災難，「我的老闆讓我去受訓不是要升我當店長，是打算用工讀生的薪水，凹我去做店長的事情，我想跳槽的事情傳到他耳中，他就四處去說我手腳不乾淨，偷喝店裡的咖啡，讓我連想跳槽的機會都沒有。」

「你會生氣嗎？會怨恨嗎？」我怯生生地問。「不會，我只是覺得有點好笑，怎麼在台灣這麼一家小小的便利商店，我也能看到職場這麼奇怪的事情。」大師兄對任何事情似乎都逆來順受，人活在底層久了，可能會覺得自己遭遇到任何不公不義的對待也都應該，也都該吃進去，吞下來，消化殆盡。

「我後來去賣雞排，那是我的夢想。」為什麼？「因為我小時候，媽媽開雞排店，她說我太胖了，都不給我吃雞排，我有錢時，就去對面的雞排店買雞排到我們店裡面吃。」這真是太荒唐了，家裡賣雞排，卻吃不到雞排，走到對面買雞排回來氣媽媽，這是繞口令嗎？大師兄的雞排店經歷許多歷史性的一刻「我開雞排店時什麼毒油事件、九層塔天價，我都碰上了。」

生意差，眼看錢都快燒光了，聽到政府宣布毒油回收一桶補貼業者五百元，他想起倉庫還有二十幾桶庫存的油，換算下來可以拿到一萬多，不無小補，這把希望之火，被幾句話澆熄「隔壁攤的老闆看了我的油後說，你的油不是毒油，不能拿到補貼的錢，我當時超心碎，我幹嘛用這麼好的的油炸雞排，然後都賣不掉。」人缺錢時。可以有一點點活水，真的涓滴都好，興致勃勃的開店，燒光錢財，攤車最後淪為回收，只拿回兩千。

大師兄的爸爸中風後，媽媽跟他是主要的照顧者，請了看護卻什麼都自己來，他們窮慣了、低下慣了，連要使喚人都不太會，「啊我們就艱苦人，也不好意思叫看護做，最後就是我們在做，看護在旁邊休息，想想這樣不太對，就辭掉了看護。」家中一人倒下，其他人的生活也跟著傾斜，「我覺得我爸爸很可憐，中風躺在床上，我堂哥說我才可憐，這麼年輕就被困住。」

中風成為植物人的爸爸再也沒辦法打媽媽，媽媽可以不驚不懼的照顧著爸爸，相守一輩子第一次能溫柔放鬆的叫出「老公」兩字，「我後來發現夫妻要百年好合，和睦相處就是要有一方不能說話，這樣兩個人的關係一定很好。」大師兄的神解釋，讓我大笑出來，雖然聽起來有點誇張，仔細想想也蠻合理的，吵架成立的條件是兩張張開的嘴，一個人閉嘴了，就吵不下去了。

人生這場戲，每個困境都是轉折點，轉折向上或者向下，一念之間，爸爸成為植物人，夫妻感情變好，也讓大師兄想學會更多照護技巧，他去應徵照服員，男性當照服員性別上很吃虧，因為不論男女病患都希望是女照護員，性別的劣勢讓他吃盡苦頭，「那天人手不夠，叫我去幫忙照顧一個阿嬤，家屬臨時來，我只好躲在廁所不讓家屬發現，我內心想，為什麼我會上班上到躲在廁所，我腦中想著，到底我是誰？我在哪裡？為什麼會這樣？」

大師兄回憶當初去應徵照護員時，面試的主管問他是不是走投無路，他納悶怎麼會這樣問，錄取後才知道，多數的照護員年紀都超過五十幾歲，照顧六七十歲的病患，老人照顧老人，大師兄每天幫老人洗澡、如廁，這樣的工作多數人會抗拒，他卻看到藏在屎尿下的光明面，「我覺得我很被需要，這些老人很需要我，他們很多人都失智，我跟他們分享的事情，他們都會忘記，聊天起來超沒負擔。」

能到安養中心的老人，都是富貴人家，顯赫一輩子的老阿公常羨慕著一旁蹲著吃排骨飯的大師兄，「我只是一個做工的，有什麼好羨慕。」阿公說，『我每天只能吃安素，你可以吃排骨飯，我都沒辦法。』原來可以好好活著吃一日三餐，看似微不足道，失去正常飲食的功能後，人生也無味了。

「時辰快到了，把我爸隨便燒一燒！」接體員揭貪婪子孫嘴臉。（圖／黃大米授權提供）

▲作家黃大米與大師兄合影。

#日日接屍體不使往者惹塵埃

爸爸過世時，媽媽哭的死去活來，他卻覺得終日卡痰咳嗽的爸爸解脫了，再也不用咳了，「我去殯儀館當接體員，是想知道怎樣才能好死，我人生不想活太長，長命百歲真的是福氣嗎？我不知道。」

死亡是句點，要做到生死兩安還真難，他日日送往迎來的是屍體，也看盡人間眾生相，「人死後火化都會看日子，大家都在搶好日，有位死者的兒子跑來說，要我燒快一點，才能趕上好時辰，他急切地說，『你隨便燒一燒，我爸爸這麼瘦，應該燒很快』他兒子叫我把他爸爸隨便燒一燒，我還真不知道要怎麼燒。」原來看時辰火化，不是為了讓往者安歇，而是為了生者日後的富貴榮華，子孫代代出狀元。

不搶好日，才是火化親人的好日，任何事情搶搭主流列車，不僅擁擠價格也高，付不起錢的人，卡不進好日的人，也許才是能得到最多服務的幸福人。

大師兄一個肥宅，出書爆紅後，日常生活依舊如常，唯一改變大概是從月光族變成有存款的人，去麥當勞點餐薯條終於可以豪邁的點加大，他繼續在殯儀館工作，以他獨特的幽默角度，寫下一個個故事，用自己微薄的力量，守護著他的家人，照顧著有基因缺陷的狗，這輩子他心滿意足。

本文經授權轉自：黃大米

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