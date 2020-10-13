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社會 社會焦點 保障人權

強制帶離最後1人！南鐵東移黃家淨空　鐵道局進行拆除

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記者林悅／台南報導

鐵道局中工處13日清晨6時強制執行台南市北區開元路黃宅拆除行動，市警五分局動用160名警方進行強制請離行動，其中發生3波抗議民眾與警方推擠肢體衝突，但被優勢警力壓制，上午9時20分許，警方強制帶離黃宅最後1名房客，黃宅人員全部帶離淨空，交鐵道局進行後續拆除作業。

▲台南市警五分局動員160名警力配合進行黃宅強制拆除行動，並強制架離擋拆學生、民眾，期間發生3波推擠衝突，最後現場被警方淨空人員，由鐵道局中工處進行拆除作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警五分局動員160名警力配合進行黃宅強制拆除行動，並強制架離擋拆學生、民眾，期間發生3波推擠衝突，最後現場被警方淨空人員，由鐵道局中工處進行拆除作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警五分局動員160名警力配合進行黃宅強制拆除行動，並強制架離擋拆學生、民眾，期間發生3波推擠衝突，最後現場被警方淨空人員，由鐵道局中工處進行拆除作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲支持黃宅擋拆行動的學生，聞訊也在臉書社群發出甲級動員聲援行動，有學生與民眾陸續聚集在黃宅抗議擋拆。

南鐵東移案，剩下台南市北區開元路黃家及東區青年路陳家尚未拆除，鐵道局中工處通知台南市警五分局將於13日上午6時進行北區開元路黃宅強制拆除案，五分局警方配合擬定執行計畫，派出160名警力，於13日凌晨3時許開始在黃宅附近集結並管制交通。

支持黃宅擋拆行動的學生，12日聞訊也在臉書社群發出甲級動員聲援行動，有學生與民眾陸續聚集在黃宅，13日凌晨3時20分許，在場抗議學生要求警方解除管制，讓聲援民眾進入黃宅，並與發生在場警方發生第1波推擠衝突。

▲台南市警五分局動員160名警力配合進行黃宅強制拆除行動，並強制架離擋拆學生、民眾，期間發生3波推擠衝突，最後現場被警方淨空人員，由鐵道局中工處進行拆除作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

清晨6時許，鐵道局中工處人員在黃宅現場宣告執行強制拆除命令。清晨6時15分許，警方從黃宅後門進入，開始執行強制架離行動，陸續帶離住戶及聲援學生、民衆約50人。上午7時30分、8時45分許，現場抗議學生兩度欲衝撞警方封鎖線，欲再度返回黃宅現場，均遭警力以優勢警力制止而未果。'

▲台南市警五分局動員160名警力配合進行黃宅強制拆除行動，並強制架離擋拆學生、民眾，期間發生3波推擠衝突，最後現場被警方淨空人員，由鐵道局中工處進行拆除作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲清晨6時許，鐵道局中工處人員在黃宅現場宣告執行強制拆除命令。

▲台南市警五分局動員160名警力配合進行黃宅強制拆除行動，並強制架離擋拆學生、民眾，期間發生3波推擠衝突，最後現場被警方淨空人員，由鐵道局中工處進行拆除作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲警方依法配合執行拆除行動，並強制架離現場抗議學生、民眾。

至上午9時20分許，警方從黃宅屋內帶下最後1名房客而完全淨空黃宅，完成配合黃宅強制拆除行動，並將現場交付鐵道局中工處後續處理。市警五分局強調，警方依法配合執行拆除行動，並強制架離現場抗議學生、民眾，過程中雖有推擠等肢體衝突，惟警方未採取「過激」作為，被強制架離之民眾、學生並未受傷。

▲台南市警五分局動員160名警力配合進行黃宅強制拆除行動，並強制架離擋拆學生、民眾，期間發生3波推擠衝突，最後現場被警方淨空人員，由鐵道局中工處進行拆除作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，鐵道局中工處於上午9時30分左右，已開始進行拆除相關作業，警方部署部分警力在場管制戒護，其餘警力收隊。

▲台南市警五分局動員160名警力配合進行黃宅強制拆除行動，並強制架離擋拆學生、民眾，期間發生3波推擠衝突，最後現場被警方淨空人員，由鐵道局中工處進行拆除作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲鐵道局中工處於上午9時30分左右，已開始進行拆除相關作業。

據了解，南鐵東移案原剩陳宅及黃宅未拆，陳宅與黃宅均訴求緩拆，陳宅要求保留「原屋」、黃宅要求保留「原梯」，希望鐵道局能夠以侵害居民權益最小的方式，完成地下化工程，惟2個月來雙方未達成共識，鐵道局中工處13日上午強制拆除黃宅後，目前僅剩陳宅待拆。

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