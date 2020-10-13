6艘中國漁船非法停泊大馬海域被扣　面臨高額罰款

▲6艘中國漁船非法停泊在馬來西亞海域後被扣留。（圖／翻攝自Facebook／Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞海事執法機構（MMEA）在馬來半島最南端的柔佛州（Johor）東部水域，扣押了6艘非法停泊的中國籍漁船及60名中國籍船員。中國駐馬來西亞大使館已迅速派人前往探視並給予協助。

據馬來西亞國家新聞社報導，MMEA發佈聲明表示，這6艘漁船在9日早上被扣留，經查後確認都註冊在中國山東秦皇島市，並準備航向西非國家茅利塔尼亞伊斯蘭共和國（Mauritania）。由於部分船隻受損，因此這些漁船停泊在了當地海域，不過它們並未得到任何政府單位的書面批准。

有關當局目前援引1985年漁業法令第16（3）條文與1952年商船停泊法令第491B（1）（L）條文，就船隻未經許可進入馬來西亞漁業水域進行調查。由於新冠疫情嚴重，為避免病毒境外移入國內，船員們也必須進行新冠病毒的檢測。

▲船員們上岸後進行新冠病毒的檢測。（圖／翻攝自Facebook／Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia）

違反馬來西亞法律規定的中國船員有可能面臨最高60萬令吉（約新台幣400萬元）的罰款，而船長的處罰金額更高，可被處以每人不超過600萬令吉（約新台幣4000萬元）的罰款。另外，他們也有可能被判不超過兩年的監禁。

據環球網報導，中國駐馬來西亞大使館對此案高度重視。他們已經與MMEA官員取得聯繫，以進一步瞭解有關情形，並要求大馬官員保障中國船員的合法權益。他們也已派人前往大馬探視涉案的中國船員，同時為船務公司提供協助。

CNN指出，中國海軍在2016年至2019年間曾89次入侵馬來西亞海域。南海是全球貿易運輸的樞紐，而且資源也十分豐富。中國主張他們在該海域擁有大部分主權，導致他們與南海周邊國家以及美國緊張的關係勢持續升級。