比利時「日增4000例」疫情再起　專家討論重返封城可能性

▲比利時疫情再起。（圖／路透）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾12日專電

比利時近日疫情升溫拉警報，最近一週每天平均新增逾4000人染疫，每10萬居民感染率創下歐洲第二高，若無法扭轉情勢，專家已開始討論再次封城的可能性。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）全球大流行，根據比利時國家衛生研究院（Sciensano）最新數據，10月2日至8日一週每天平均新增4154起病例，較前一週大幅增加89%。另據歐洲疾病預防管制中心（ECDC）統計，比利時過去14天感染上升至每10萬人口405例，僅次於捷克493例，在歐洲受影響最嚴重國家中排名第二。

比利時公營荷語「法蘭德斯廣播電視台」（VRT）報導，比利時病毒學家范胡克（Steven Van Gucht）今天在政府疫情說明會中憂心表示，比利時確診人數正令人不安地上升中，過去一週平均每天4154人確診，10月7日一天更高達6505例確診。他說，以目前速度推估，本週有可能看到單日感染人數超過1萬人。

在染疫人數快速增加下，比利時專家開始討論是否可能再次採取最嚴厲措施，布魯塞爾時報（Brussels Times）報導，病毒學家范朗斯特（Marc Van Ranst）呼籲，若政府最新政策未能積極奏效，就應該準備採取另一套措施，「不能排除再次封城」。

月初上任的比利時聯邦政府6日宣布，未來一個月緊縮防疫措施，包括每人每月可密切接觸者調降至3人、家庭或私人聚會人數上限4人；布魯塞爾大區政府也宣布，自10月8日起咖啡廳、酒吧、及運動俱樂部等必須停業一個月，但餐廳可照常營業。

比利時這波疫情快速上升，主要是過去一段時間主要染疫族群是年輕人，但現在30至70歲的族群病例數也明顯上升，另一個令人憂心之處是住院患者人數也在增加。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）疫情地圖統計，比利時累計確診病例16萬2258例，已有1萬191人病故。