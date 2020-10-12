修車廠老闆馬路擺刀片入獄！兒子「繼承父業」也被逮　監獄裡團圓

▲修車廠老闆地上放刀片入獄，兒子「繼承父業」也被逮。（圖／翻攝《網易新聞》）



記者柯振中／綜合報導

大陸上海靜安一名周姓修車廠老闆在路上撒刀片，被依照已危險方法危害公共安全罪起訴，被判處3年6個月有期徒刑，沒想到時隔半年，周男的兒子因為做了一樣的事情，也被逮捕，父子倆準備在監獄裡團圓。

綜合陸媒報導，周男的兒子為了增加營業收入，在靜安區某路段放置刀片，導致多輛電動車經過時爆胎，進而車輛失控，造成騎士倒地受傷，嚴重危害交通安全。

一名穆姓外送員騎車經過該路段，因為車輛爆胎，連人帶車摔在地上，右腳脛骨骨折。警方到場調查，發現導致車輛爆胎的刀片，因此展開詳細調查。

▲周男在地上放刀片被逮，兒子也因為一樣的事情被逮。（圖／翻攝《網易新聞》）



警方調閱監視器，發現周男的兒子光是一天以內，跑到路上撒刀片的次數就高達9次，立刻前往修車廠逮人。周男的兒子被逮後也坦承，是為了增加生意才這麼做，後續被依照以危險方法危害公共安全罪逮捕。

事實上，在兒子犯案前，周男就已經做了相同的事情，2020年4月被依照以危險方法危害公共安全罪起訴，被判了3年6個月有期徒刑，沒想到時隔半年，兒子犯下相同的錯誤，父子倆準備在獄中團圓。

檢警調查，周男的兒子長期在車流較多的車道上放置刀片，導致多人車輛受損，且2019年9月才刑滿釋放，過了一年又再犯刑事案件，涉嫌累犯，應該從重處罰。

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