青島爆9病例！　連假接待「447萬遊客」四散回家

▲青島市民排隊進行新冠肺炎全民篩檢。（圖／翻攝自人民網微博，下同）

記者劉亭／綜合報導

山東11日發現3例無症狀感染者，追查密切接觸者後發現9人陽性，其中4例為確診病例、5例為無症狀感染者。青島十一連假期間共接待447.58萬遊客，青島官方緊急展開全民篩檢。

根據澎湃新聞報導，青島市衛健委通報稱，截至10月11日23時，青島市共發現6例確診病例，6例無症狀感染者。到目前發現的所有確診病例和無症狀感染者均與市胸科醫院高度關聯。

青島市胸科醫院部分獨立區域收治境外輸入新冠病毒感染者，目前已停診，但還不確定恢復時間。青島市11日也宣佈，3天內對市南、市北、李滄、嶗山、城陽五區檢測全覆蓋，5天內對全市檢測全覆蓋，檢測結果將及時發佈。

據瞭解，2020年十一、中秋8天長假期間，青島共接待447.58萬人遊客，遊客消費46.45億元人民幣，按可比性分別下降40.92%、50.21%。青島官方發佈稱，「全市各文旅經營場所和舉辦的文化旅遊活動平穩開展，未發生無序聚集和疫情防控隱患」。

青島市疾病預防控制中心副主任張華強先前表示，青島24日發現的兩例都是無症狀感染者，不是確診病例，所以不影響青島市的疫情防控風險等級，無論是對青島市民，還是對外地來青旅客，健康碼都是沒有影響的，大家可以放心來青度假或出門旅遊。