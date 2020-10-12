承億文旅進軍日月潭一級戰區...高雄另闢新館　徵空服員跨業就職

▲承億文旅為航空業打造轉職門 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

疫情期間航空業大受影響，全台最大文創設計旅店集團承億文旅看好空服員過往優質服務訓練、外語能力及危機處理經驗，即日起為各家空服員打造轉職專案，大舉招募優秀人才，為集團2021年預計新開幕的日月潭及高雄2家飯店做好準備，預計開缺工作職務自飯店禮賓、儀態訓練師、飯店館長上至總管理處高階主管不等，將創造數十個工作機會，甚至大膽提倡:「由求職的前空服員人才自薦工作長處，量身打造職位。」讓疫情下的空服員人才瞭解，自己從不只那片天空。

新冠肺炎讓眾多空服員面臨無班可飛的窘境，自年初遠東航空停飛、酷鳥航空6月宣布解散，近日更盛傳國泰航空將大幅度裁員，一時之前原本人人稱羨的空服業前景堪慮。據悉，台灣文創設計旅店品牌龍頭-承億文旅已在網路上針對

空服業優秀人才展開招募，集團創辦人兼董事長戴俊郎表示:「自己年輕創業耕耘至今，相當能夠體會追尋心中夢想的企圖心，承億文旅從不吝於給有企圖心的人機會，願提供集團內部職缺優先給空服業從業人員爭取。」

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▲承億文旅為航空業打造轉職門 。（圖／記者翁伊森翻攝）

往日人人嚮往的空服員工作其實伴隨不少的職業災害，包含因時差造成的生理及免疫系統問題、航空飛行風險…等，新冠肺炎更直接衝擊到航空業從業人員的工作，不少空服員轉職到同樣需要外語能力、高於平常服務水準的旅遊業或金融業。

承億文旅集團創辦人戴俊郎表示，原本住房率就高於市場平均的承億文旅，自國人報復性旅遊後深感旅遊業服務水準須不斷進步求好，而空服員人員長久訓練出察言觀色能力外，更擁有良好談吐及應對經驗，有些空服人員更具備領導或管理能力，皆是承億文旅將積極獵取的人才。

▲承億文旅嘉義桃城茶樣子 。（圖／記者翁伊森翻攝）

為給予空服員充分展現自身優勢，承億文旅徵才資訊不設定制式職稱，而以企業核心精神「情熱、創意、美學」為號召，承億文旅品牌長簡巧珊解釋說：「承億文旅以不斷創新的風格聞名於業界，因此特別保留求職彈性給空服業人才，歡迎將個人優勢及特長寫明在履歷，透過面試將量身打造符合企業精神及需求的職務，讓空服員在飯店服務業亦可一展長才。」

▲承億文旅為航空業打造轉職門 。（圖／記者翁伊森翻攝）

承億文旅 2011年 創立後，陸續在台灣開出 6 間風格主題各異的文創設計旅店，包含嘉義商旅、淡水吹風、台中鳥日子、桃城茶樣子、花蓮山知道及墾丁雅客小半島，其中位於嘉義的桃城茶樣子更是 2019 年全台最美飯店冠軍，承億文旅集團亦在 2019 年獲得壹週刊辦理的年度服務業大賞飯店類別亞軍，目前拓點最新規劃預計在明年(2021)上半年及下半年於日月潭及高雄開幕新館。