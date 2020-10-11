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比特幣集團推冰島挖礦機…港星涉買賣遭通緝！台灣最上線吸金破億

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▲▼港星彭偉華涉比特幣非法吸金遭通緝中。（圖／路透、資料照）

▲港星彭偉華涉比特幣非法吸金案後，檢警查出「在台最上線」林姓父女檔及下線王姓男子涉案。（圖／路透、資料照）

記者陳羿妏／台北報導

曾獲金鐘獎港星彭偉華（KK）2014年代表香港「My Coin比特幣交易平台」來台推廣業務，孰料，該平台吸金超過30億港幣後，2015年3月卻突然關閉，投資客血本無歸，其中部分受害者為台灣人。檢警循線調查，發現在台最上線林姓父女檔、下線王姓男子在台發展，吸金1億300萬元，訊後依法起訴。日前台北地院審結，依非法經營銀行業務罪，分別判林男2年6月、林女及王男各2年。可上訴。

判決指出，林男透過港籍友人「Flora姐」介紹，擔任「氪能比特幣採礦投資案」在台最上線，女兒林女負責會計、王男則為下線，三人與「Flora姐」、賀姓男子、彭偉華等港籍人士，共同基於非法收受投資款項之犯意，2014年1月起至同年12月在台共同投資「氪能集團」，推廣氪能投資案，以專門技術開發比特幣挖礦機系統，並設置於冰島，聲稱投資客可以租用集團挖礦機，進而將挖得的比特幣，進行買賣變現。

期間他們以「裕勢投資公司」名義，陸續在台北神旺、喜來登等飯店舉辦「My Coin交易平台」比特幣投資說明會，由彭偉華等人來台擔任主持人說明投資方案；投資內容為一年有「10K」「30K」、「90K」這三種方案，分別為10枚、30枚及90枚比特幣去租用挖礦機，每日可挖得0.06至0.7枚不等的比特幣，若換算成台幣，約6萬元至216萬元不等，年利率高達265%，另外投資人若有拉下線，可從中獲取約20%至30%之比特幣。

孰料，僅過了一年時間，台灣部分已吸金1億300萬元，香港部分更是吸金超過30億，直到有投資人發現利息未入帳，想前往公司查看，才驚覺遭騙，憤而提告，事件才因此曝光。檢警著手調查後，先是將林男等人帶回到案說明，訊後依違反《銀行法》起訴，而調查期間港籍人士包含彭偉華未到案，目前由檢調另通緝中。

對此，法官勘驗相關證據及說詞後，認為林男、林女、王男非吸金首腦，且考量王男吸金6197萬1364元、王男吸金2730萬4354元，兩人獲利分別為57萬4000元、31萬7712元，林女過程中僅領有固定薪水18萬元，再加上部分投資人也摸摸鼻子自認投資「有賺有賠」不追究，因此酌減刑期，依違反《銀行法》非法經營銀行業務罪，分別判林男2年6月、林女及王男各2年，全案仍可上訴。

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