　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

控「黑底主委」強奪土地公廟　閃妹里長帶3000人連署討公道

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲「兄弟人」接土地公廟主委里民投訴

▲桃園平南里民投訴並陳情閃妹里長江佩瑩，質疑「福星宮」主委選舉過程不合法，發起里民連署要求市府相關單位介入輔導。（圖／江佩瑩提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市平鎮區土地公廟「福星宮」，平時保佑里內安寧，是里民的信仰中心，然當地平南里里長「閃妹」江佩瑩指出，日前里民向她投訴「福星宮」8月間遭到柯姓「兄弟人」以黑箱作業接任第九任主委後，土地公廟變得髒亂不堪，大筆香油錢存褶被柯姓主委接收，引發里民恐慌，不敢去土地公廟拜拜，土地公廟已變得冷清！

▲「兄弟人」接土地公廟主委里民投訴

▲福星宮座落在平鎮區平南里公園內。（圖／翻攝自福星宮臉書）

「閃妹」江佩瑩里長說，里民對於柯姓主委接任資格及程序質疑，已發起3000里民連署要求市府相關單位介入輔導。目前從事當舖行業的柯姓主委表示，第九屆「福星宮」主委改選，依選舉辦法進行，針對「福星宮」是不合法違建，目前已向市府爭取寺廟登記，朝向合法化；新任柯姓主委不久前，參加桃園市舉辦的土地公文化節，開心抱著「福星宮」土地公神尊出席，也在臉書Po出與地方首長合照。

平鎮區土地公廟「福星宮」座落在平鎮區平南里、平鎮警分局後面的公園內，因廟地是公有地，過去一直沒申請立案，接獲里民投訴的當地里長江佩瑩，是演藝圈知名的「閃亮三姊妹」團員中的小妹，擔任里長後熱心服務地方，深受里民認同。

▲「兄弟人」接土地公廟主委里民投訴

▲柯姓主委抱著「福星宮」土地公神尊，參加桃園市舉辦的土地公文化節。（圖／江佩瑩提供）

「閃妹」江佩瑩里長質疑「福星宮」第8屆交接給第9屆的過程，有內定和黑箱作業情事，不合常理且違法，而且里民認為，新任柯姓主委並非平南里民，不適任當里內的「福星宮」主委？由於第8屆黃姓主委將大筆香油錢存褶交給柯姓主委，福星宮的信眾已向警方提告侵占等罪嫌，全案並移送桃園地檢署偵辦中。

對於「福星宮」占用公有地，長久以來未合法化、以及新任主委選舉過程是否合法化？大筆香油錢的管理等連串問題，「閃妹」江佩瑩里長強調，將全力爭取「福星宮」合法化，不論對方的背景如何，一定要還給福星宮一個乾淨的信仰空間。

• 經典商品默默熱賣

ET快訊
贏過「醫牙電資」錢途無限！這科系被狂推：賺百萬年薪捷徑
獨／台中總站夜市偷跑還自備發電機　市府怒了：6點到場敢開就罰
雙十國慶日剛過Google就出包　中華民國建立時間變這年
國慶煙火500元吃到飽變瘋狂搶食大賽影片曝！他一口都沒吃氣到
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

控「黑底主委」強奪土地公廟　閃妹里長帶3000人連署討公道

疑霸凌吹哨者…懷胎9月孕婦曾被康軒「要求離職」！壓力大到昏倒

國慶連假柴山秘境打卡熱點夯！男踩空腳扭傷腳　海巡「神」救援

全民運倒數6天…花蓮18歲女選手訓練完返家！途中卻「自撞電桿亡」

OMNI夜店搖滾盃對打賽！兩幫混戰狂噴辣椒水　1男遭酒瓶割臉送醫

快訊／北宜公路騎士遭「籃球」般大落石砸頭　人車噴飛濺血送醫

22歲男交往國中妹！同居一年啪62次挨告　「登記結婚」獲減刑

500元吃到飽賞國慶煙火…變瘋狂搶食大賽！他一口都沒吃怒退費

機車逆上公車道遇警攔停！碎唸騎士抓狂了　跳針嗆：開就對了

台中1歲女童鎖困BMW車內！年輕媽未拔鑰匙　消防急扣鎖匠搶救

耳朵常發癢！檢查發現長「結石」護士巧手清潔...耳道變乾淨紅潤

陳漢典「絕殺凱莉」建功...不忘暖拉起對手　小煜激起勝負慾怒喊...阿樂超帥「接球回殺」

Jasper為了跟陳小春玩「讓出最屌玩具槍」　自己只拿小槍...應采兒笑了：跟小白癡一樣

女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過

一年一度的獵戶座流星雨來了！10／20、21晚上「每小時20顆起」

Ella.鄭元暢狂回憶《薔薇之戀》　忘了角色名...大喊：快40歲不能忘東西嗎

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

李宰旭全能打工仔「連頭都會洗」　明明是受害者..卻變高雅羅金主

泰國男喝ㄎ一ㄤ綁架浪浪回家！　強抱陪睡整晚...隔天驚醒決定收編

女生這樣做讓男生超心動！ 懂裝可愛+穿真理褲是必須的？

控「黑底主委」強奪土地公廟　閃妹里長帶3000人連署討公道

疑霸凌吹哨者…懷胎9月孕婦曾被康軒「要求離職」！壓力大到昏倒

國慶連假柴山秘境打卡熱點夯！男踩空腳扭傷腳　海巡「神」救援

全民運倒數6天…花蓮18歲女選手訓練完返家！途中卻「自撞電桿亡」

OMNI夜店搖滾盃對打賽！兩幫混戰狂噴辣椒水　1男遭酒瓶割臉送醫

快訊／北宜公路騎士遭「籃球」般大落石砸頭　人車噴飛濺血送醫

22歲男交往國中妹！同居一年啪62次挨告　「登記結婚」獲減刑

500元吃到飽賞國慶煙火…變瘋狂搶食大賽！他一口都沒吃怒退費

機車逆上公車道遇警攔停！碎唸騎士抓狂了　跳針嗆：開就對了

台中1歲女童鎖困BMW車內！年輕媽未拔鑰匙　消防急扣鎖匠搶救

陸iPhone 12山寨機已發行多月　3顆鏡頭用膠黏、開機要花2分鐘！

中職／高國輝開轟4安4打點　富邦15比11擊退樂天

前鎮路有多平？陳致中跳給你看　網友：高雄人這麼好騙？

檢察官聚會聊天　一句話偵破45年前性侵懸案逮捕凶手

自己的建案自己共構？　超扯建商放「假地鐵招牌」吸買家

腰傷復出3轟宣告回歸　平鎮李灝宇：要的不是現在是未來

李雪主神隱9個月！缺席北韓75周年黨慶　韓媒列3可能：不排除懷孕

游盈隆肯定國民黨提「台美復交」：一石二鳥Good shot！

散步硬要帶魚魚！　秋田被拒絕露「心碎小眼神」網融化：讓牠帶啦

1.8萬人領第三筆退休金　勞保局：必須符合這項條件

桃園女大生包廂內喊「想要」！ 處男「確認3次」勇敢去愛…下場慘

社會熱門新聞

大媽硬騎重機！　刮傷「2萬多安全帽」馬上閃人

獨／饒河「地瓜父子」真相起底！媽現身氣炸

蘋果供應商復揚科技大火　消防佈水線搶救中

快訊／象山爬到一半　男子身亡

偷吃學弟護理師妻！人夫警「凌晨開房被抓包」下場出爐

台灣首起溶屍案！清大三角戀殘殺閨蜜

女三寶自撞起飛！BMW神反應魔性走位

涉吸金上億人民幣　陸富豪偷渡來台住文華東方

快訊／新莊巨大聲響！　賓士酒駕高速衝進騎樓撞毀10車

老公友人狂吐！人妻上前拍背卻慘遭深巷性侵

賓士屁孩FB曝！爽貼「AMG E43」合照…狂噴+9語錄

接駁車上看完國慶煙火　網全戰翻

女友面前硬上閨蜜！新北男闖紅燈喊：弄死妳

屁孩借賓士撞10車　無照＋酒駕＋賠償修理破50萬

更多熱門

相關新聞

板橋「百年土地公廟」後巷彩繪完成

板橋「百年土地公廟」後巷彩繪完成

神明變Q了！新北市板橋區成和里有2座近百年的土地公廟，分別為潤德宮及福星宮，為讓土地公守護地方的意象凸顯出來，市府水利局於後巷區域進行彩繪，Q版神明、廟會、舞龍舞獅等當地特色圖像，透過藝術家巧手活潑呈現，相當有意思。

花蓮市第七個 國福福氣站開站

花蓮市第七個 國福福氣站開站

關鍵字：

桃園平南里福星宮平南里里長江佩瑩閃妹

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

60億男星爽開後宮！「極樂4人行30年」

實習女警嫌熱不穿防彈衣被罵哭

路上驚見4輪Gogoro！他看傻：特斯拉？

國慶日台灣藝人全噤聲…「這8藝人」霸氣開口網讚爆！

大媽硬騎重機！　刮傷「2萬多安全帽」馬上閃人

《我的婆婆》劇情大反轉！　他比「一哥」先悲劇

伴娘提裙狂奔！下秒「抱新郎激吻」新娘垮臉

5歲飛飛翔翔超速長高「超過190cm陳建州的腰」

上網賣筆電！正妹撒嬌砍價　下秒閉嘴

小馬1個月減8kg「鮪魚肚變8塊肌」！秘訣公開

他Gogoro被撞倒「挨轟敲詐」！網秒懂：變孝子

路上看到機車煞車燈恆亮　網批恐藏危機

韓女團被騙拍「丁字褲照」曝內幕

國小女26樓墜落！冷靜放手慘死…驚悚畫面曝

鼠寶逃家多日　室友車蓋翻出牠！

更多

最夯影音

更多
耳朵常發癢！檢查發現長「結石」護士巧手清潔...耳道變乾淨紅潤

耳朵常發癢！檢查發現長「結石」護士巧手清潔...耳道變乾淨紅潤
陳漢典「絕殺凱莉」建功...不忘暖拉起對手　小煜激起勝負慾怒喊...阿樂超帥「接球回殺」

陳漢典「絕殺凱莉」建功...不忘暖拉起對手　小煜激起勝負慾怒喊...阿樂超帥「接球回殺」

Jasper為了跟陳小春玩「讓出最屌玩具槍」　自己只拿小槍...應采兒笑了：跟小白癡一樣

Jasper為了跟陳小春玩「讓出最屌玩具槍」　自己只拿小槍...應采兒笑了：跟小白癡一樣

女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過

女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過

一年一度的獵戶座流星雨來了！10／20、21晚上「每小時20顆起」

一年一度的獵戶座流星雨來了！10／20、21晚上「每小時20顆起」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面