控「黑底主委」強奪土地公廟　閃妹里長帶3000人連署討公道

▲桃園平南里民投訴並陳情閃妹里長江佩瑩，質疑「福星宮」主委選舉過程不合法，發起里民連署要求市府相關單位介入輔導。（圖／江佩瑩提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市平鎮區土地公廟「福星宮」，平時保佑里內安寧，是里民的信仰中心，然當地平南里里長「閃妹」江佩瑩指出，日前里民向她投訴「福星宮」8月間遭到柯姓「兄弟人」以黑箱作業接任第九任主委後，土地公廟變得髒亂不堪，大筆香油錢存褶被柯姓主委接收，引發里民恐慌，不敢去土地公廟拜拜，土地公廟已變得冷清！

▲福星宮座落在平鎮區平南里公園內。（圖／翻攝自福星宮臉書）

「閃妹」江佩瑩里長說，里民對於柯姓主委接任資格及程序質疑，已發起3000里民連署要求市府相關單位介入輔導。目前從事當舖行業的柯姓主委表示，第九屆「福星宮」主委改選，依選舉辦法進行，針對「福星宮」是不合法違建，目前已向市府爭取寺廟登記，朝向合法化；新任柯姓主委不久前，參加桃園市舉辦的土地公文化節，開心抱著「福星宮」土地公神尊出席，也在臉書Po出與地方首長合照。

平鎮區土地公廟「福星宮」座落在平鎮區平南里、平鎮警分局後面的公園內，因廟地是公有地，過去一直沒申請立案，接獲里民投訴的當地里長江佩瑩，是演藝圈知名的「閃亮三姊妹」團員中的小妹，擔任里長後熱心服務地方，深受里民認同。

▲柯姓主委抱著「福星宮」土地公神尊，參加桃園市舉辦的土地公文化節。（圖／江佩瑩提供）

「閃妹」江佩瑩里長質疑「福星宮」第8屆交接給第9屆的過程，有內定和黑箱作業情事，不合常理且違法，而且里民認為，新任柯姓主委並非平南里民，不適任當里內的「福星宮」主委？由於第8屆黃姓主委將大筆香油錢存褶交給柯姓主委，福星宮的信眾已向警方提告侵占等罪嫌，全案並移送桃園地檢署偵辦中。

對於「福星宮」占用公有地，長久以來未合法化、以及新任主委選舉過程是否合法化？大筆香油錢的管理等連串問題，「閃妹」江佩瑩里長強調，將全力爭取「福星宮」合法化，不論對方的背景如何，一定要還給福星宮一個乾淨的信仰空間。

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