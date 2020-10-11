中菲外長會談　磋商南海行為準則、開展疫苗合作

▲中菲外長會談，將將磋商南海行為準則。（圖／路透）

記者曾俊豪／綜合報導

中國國務委員兼外長王毅10日在雲南省騰沖市分別與菲律賓外長陸辛（Teodoro Locsin Jr.）、伊朗外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）舉行會談。其中，中菲將推進「南海行為準則」磋商進程，確保年內簽署區域全面經濟夥伴關係協定，雙方也將展開疫苗合作。

《新華社》報導，王毅在與陸辛會談時提到，中方將繼續堅定支持菲方抗擊疫情直至最終勝利。雙方要在做好疫情防控前提下促進人員交往，推進復工復產和雙邊重大項目合作，中方願同菲方推動「一帶一路」倡議同「大建特建」規劃深度對接，推進「南海行為準則」磋商進程，確保年內簽署區域全面經濟夥伴關係協定。

▲中國國務委員兼外長王毅。（圖／路透）

陸辛回應，菲方期待同中方開展疫苗合作，充分理解支持中國在涉港、涉疆問題上採取的正當舉措，願共同維護南海和平穩定。

兩人則宣佈，就疫情防控條件下，建立便利必要人員往來的「快捷通道」達成一致，決定盡快付諸實施。

王毅在與扎里夫會談時提到，中方願與伊方密切抗疫等各領域合作，共同捍衛多邊主義。中方將繼續推動落實伊核問題全面協議和安理會第2231號決議，倡議搭建一個地區多邊對話平台，各利益攸關方平等參與，探討以政治外交手段解決中東海灣地區面臨的安全問題。

扎里夫則讚賞中國宣佈將幫助發展中國家獲得疫苗，歡迎中方關於搭建海灣地區多邊對話平台的倡議。

▲菲律賓激進人士反對中國勢力進入南海。（圖／路透）