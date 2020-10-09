陸學者：中美危機管控機制停擺　士兵南海相遇很可能「擦槍走火」

▲美軍機艦近期頻繁出現在南海。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

美軍機艦今年出入南海的頻率創下新高，大陸智庫「南海研究院」院長吳士存近日指出，中美全面對抗的背景下，由於雙邊危機管控機制停擺，一旦雙方士兵在海上相遇，很可能導致擦槍走火。

吳士存接受港媒《明報》採訪表示，目前中美危機管控定期磋商檢討機制已停擺，一旦雙方前線士兵在海上相遇，任何一方未能遵守現有規則，就可能引發災難，「你破了以往的規矩或形成的慣例，那中方可能採取的反制措施更強烈，就有可能擦槍走火，這取決於美方；如果美方採取更具挑釁性的行動，後果就難以預測。」

吳士存所指的規則，是中美於2014年起陸續簽署的《海空相遇行為準則》諒解備忘錄及多個附件，這些文件對兩軍在海空相遇的行為作出規範，包括保持安全距離、溝通聯絡基本原則、突發情况現場協調規則等內容。

▼解放軍南海演習。（圖／路透）



吳士存指出，在美國看來，中國通過島礁建設，在南海的軍事力量發展，有可能未來中國在南海一家獨大，美國理解成要把美國趕出南海，「美國短時間不會接受中國海上力量與美國此消彼長，中美有可能發生衝突的地點，可能在美國於南海軍事活動的範圍內，而非在島礁上。」

吳士存提到，雙方目前「彼此目標清晰而底線模糊」，中方的目標是維護自身南海權益主張及地區和平穩定；美方目標則是維護其在南海乃至西太平洋的海上霸權。

吳士存猜測，美方可能是要中方不繼續擴大建設華陽礁，或者不劃設防空識別區；中方底線則可能是美方不試圖接近其島礁，以及不能對中方海警船、民兵船動手。

吳士存也強調，中方「已經沒有太多底線可被試探」，因中方控制的南沙7個人工島12海里內水域，美軍都已進入過。