10友邦連署函面交聯合國秘書長　挺台重回世界衛生大會

▲聯合國秘書長古特瑞斯收到我10友邦遞交連署函。（圖／路透）

文／中央社記者尹俊傑紐約9日專電

第75屆聯合國大會落幕後，友邦代表今天將10國連署函當面交給聯合國秘書長古特瑞斯，替台灣遭聯合國排除抱不平。據轉述，古特瑞斯承諾會了解台灣民眾持護照無法進入聯合國場域一事。

過去幾年，友邦代表在聯大期間集體遞函多半見不到古特瑞斯（Antonio Guterres），今年聯大結束後總算有機會當面向古特瑞斯傳達訴求。但受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情影響，只有貝里斯、吐瓦魯與史瓦帝尼代表獲准會晤古特瑞斯。

10個友邦聯名致函，促請聯合國正視台灣是全球抗疫與復甦的堅實夥伴，有意願、也有能力協助落實聯合國永續發展目標（SDGs），不該遭聯合國排除在外。

連署函支持台灣3大訴求，要求聯合國立即採取行動解決台灣2350萬人遭不當排除在聯合國體系外的情形；匡正聯合國不當剝奪台灣民眾與媒體進入聯合國參訪、出席或採訪會議與活動的權利；呼籲聯合國確保台灣平等、有尊嚴參與實現永續發展目標相關會議、機制與活動，並做出貢獻。

貝里斯駐聯合國常任代表楊恩（Lois Michele Young）遞函後在聯合國總部外轉述會晤情形。楊恩說，她特別向古特瑞斯強調應讓台灣參與世界衛生大會（WHA）。

楊恩表示，台灣4年前最後一次參與世衛大會，天沒有塌下來，經驗很棒且過程順利，台灣與會應該制度化。古特瑞斯回應「世衛大會不受他控制」後，楊恩說：「但你說的話很有份量，可在這方面替台灣發聲，肯定會發揮影響力。」

古特瑞斯隨後解釋一切依聯大第2758號決議行事，楊恩回應，這份決議不適用於現況，「跟蘋果和橘子一樣，是兩碼子事」。

聯大第2758號決議，也就是1971年10月25日，第26屆聯大表決通過關於「恢復中華人民共和國在聯合國組織中的合法權利問題」的決議。中華民國政府代表當時知道大勢已去，於此案表決前主動宣布退出聯合國，中華人民共和國政府自此取得聯合國席位與代表權。

至於台灣民眾無法持護照進聯合國場域，古特瑞斯的回應是「會去了解相關情況」。

吐瓦魯駐聯合國常任代表拉羅紐（Samuelu Laloniu）說，古特瑞斯似乎嚴肅看待此事。史瓦帝尼代表庫內內（Vulindlela Kunene）表示，此事涉及任意歧視，屬於聯合國行政事務，是古特瑞斯可改變且不會替他帶來太多麻煩的事，希望儘快改正。

第75屆聯大9月15日至30日在紐約舉行，台灣15友邦中，12國透過總辯論發聲挺台參與聯合國體系，較去年多一國。

根據中華民國外交部，今年台灣14友邦連署或個別致函古特瑞斯。10國參與連署，包括貝里斯、史瓦帝尼、海地、馬紹爾群島、諾魯、帛琉、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森、吐瓦魯；4國單獨致函，分別為瓜地馬拉、宏都拉斯、尼加拉瓜、巴拉圭。

駐紐約辦事處長李光章代表中華民國政府感謝友邦以實際行動展現對台灣參與聯合國的堅定支持。他表示，「台灣模式」民主防疫，不但成功守住國內疫情，也盡所能援助全球超過80個國家，備受國際肯定。

李光章說：「在疫情持續肆虐的時刻，台灣可以幫忙。我們要鄭重呼籲世界衛生組織（WHO），基於維護全人類健康的福祉，邀請台灣參加下個月即將復會的世界衛生大會，攜手合作共創更美好的疫後時代，實現我們盼望的未來及我們需要的聯合國。」