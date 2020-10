金正恩哭了！北韓75周年黨慶大閱兵　讚疫情0確診：感謝偉大人民

▲北韓75周年黨慶,進行近年規模最大的閱兵慶典,領導人金正恩在台上致詞時激動落淚。(圖/路透)

記者張靖榕/綜合外電報導

北韓朝鮮勞動黨10日慶祝創黨75周年,於平壤舉行大規模閱兵,在慷慨激昂的致詞中,金正恩感謝並讚揚北韓迄今無人傳出確診2019冠狀病毒疾病(COVID-19),並將維持零紀錄,途中這位東北亞強人情緒激動落淚,在眾人面前拿下眼鏡抹去淚水。

▲金正恩閱兵。(圖/路透)

《紐約郵報》與專門提供有關北韓報導的新聞網站「NK News」報導,北韓最高領導人金正恩出席北韓雙十黨慶,首先提及今年夏日災後重建工作,感謝軍隊付出辛勞,並肯定「偉大的人民」共同堅守2019冠狀病毒疾病0確診的努力,「我祝全世界正在對抗這個邪惡病毒的人,早日康復。」

Lots of crying faces in the crowds while Kim Jong Un gave his speech. (KJU looks like he shed some tears himself; said he felt sorry for the soldiers who couldn't' be present due to them being deployed to typhoon-struck areas). pic.twitter.com/Ma2xTbSZRM