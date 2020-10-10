出遊想蹭車！夫妻檔帶毛小孩「我們車不能載狗」　超雷3事件網全怒

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者嚴云岑攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友深夜發文抱怨，老公有位朋友（簡稱A）超愛放人鴿子，原本大家約好上禮拜烤肉，因為他改期，結果最後他還是爽約了，細數對方黑歷史，像是自己求婚擺爛、蹭車失敗就放鳥等，她除了替先生抱不平，也越想越氣，不禁感嘆「希望大家以後交朋友要張大眼睛，把時間精力花在值得的人身上。」

女網友在「爆廢公社二館」娓娓道來，原本上周約烤肉，為了配合A改到昨天，「一大早，老公就去早市採買，下午又到海鮮市場，A沒幫忙就算了，告訴他人到就好，然後下午開始問一些，有誰會去？幾個人去？幾個大人？幾個小孩？」

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傻眼的是，明明約好5點開始，對方7點才傳訊息說會晚到，後來過了一陣子，又改口稱小孩不舒服，就不參加了，此舉瞬間點燃她的怒火，「怎麼每次爽約你女兒都剛好不舒服？按照人頭買食材跟白痴一樣，配合對方改時間又被放鳥，又沒有要來問有誰要來，問一堆是在問心酸的嗎？這已經不是第一次放鳥，然後不找他又會留言靠腰怎麼都不找？」

事實上，這個朋友早有各種不良紀錄，當初A求婚時，有請原po老公和幾位朋友一起策劃，大家都很熱心提出意見，反倒是當事人什麼想法都沒有；更扯的是，事後竟要求去幫忙的朋友，按人頭分攤求婚場地費。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

原po接著說，「買求婚花束的時候，A沒說要哪一種，只叫老公幫忙處理，老公買了畢業小熊花，後來求婚成功，A的老婆碎嘴怎麼是這種花，結果A回過頭來怪老公，雖然我也覺得怪，但A都丟給大家想，到底是誰要求婚？幫他沒一句感謝，反而得到抱怨。」

還有一件事也很誇張，女網友表示，「我跟老公還沒認識的時候，有次他們約要出去玩，A夫妻有車可是不想開，就說要坐老公的車，但因為他們有一隻狗，便問老公可不可以載狗，而他也同意了。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

後來，有一對沒車的夫妻臨時加入，先生必須載他們，便請A夫妻自行開車，結果他們改口不去了，原因竟是「我們的車不能載狗！」

對此，網友們都覺得超母湯，紛紛吐槽「下次他再留言都不揪，就直接洗他臉啊」、「一種全世界都欠他的概念」、「下次烤肉要參加的先繳費用，多退少補」、「這種早就不會是朋友了啦～早早放生，掰」、「這種人真的很討厭」、「原諒他女兒體弱多病XDDDD」、「為什麼他們的車不能載狗？那他們養狗幹嘛」、「哈，這種損人利己的小氣人還蠻多的耶」。

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