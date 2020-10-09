2020台南國慶焰火倒數計時　黃偉哲家有喜事全體總動員

▲為迎接2020國慶焰火在台南施放，讓大家擁有一次美好的焰火感官體驗，台南市長黃偉哲表示，市府投入6400名操辦，務求盡善盡美。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為迎接2020國慶焰火在台南施放，讓大家擁有一次美好的焰火感官體驗，台南市長黃偉哲9日以台南市大家長的身分表示，市府團隊抱持著家有喜事操辦的心情全體動員，各單位參與的工作人員總數約6400名。

市府國慶總動員，10日預計出動警消與義消約500人，同時為維護活動安全與順利進行，台南市警局已投入2千多名警力，而為維持場地整潔與善後；環保局將有400名清潔人員待命，活動前後總計將有1200人次清潔人員負責清理，

防疫方面也有衛生局動員上百名的醫護相關人員進場，此外，市府還徵召外援請了400位志工分配協助各種支援工作，提供交通指引、服務台諮詢、禮賓接待、安全維護等服務。

黃偉哲市長表示，台南是座溫暖有愛的城市，市府團隊與全體市民同心一體為國慶焰火做了周全準備，也一再確認各項工作是否完備，從硬體、軟體到人力都積極佈署，尤其是，今年的焰火增加了將近1萬發，總共是27354發，預計可能吸引將近25萬以上的人潮。

國慶焰火已進入蓄勢待發的階段，黃偉哲市長和市府團隊，以及所有將參與明天活動的志工朋友都準備好了，大家將會做好場地清潔工作，交通動線引導，治安維護把關，讓南來北往的遊客以及市民朋友們，可以在健康、安全又乾淨的環境之中舒服地觀看燦爛的煙火、品嘗在地小吃、欣賞精彩表演。

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