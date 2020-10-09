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增3例境外來自菲律賓、烏克蘭　首見「菲國入境檢疫後採檢確診」

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記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（9）日公布國內新增3例境外移入新冠肺炎確定病例，發言人莊人祥表示，個案為菲律賓籍20多歲男性(案525)、菲律賓籍30多歲女性(案526)及烏克蘭籍30多歲男性(案527)，分別自菲律賓及烏克蘭入境。

▲▼疾管署記者會。（圖／記者宋良義攝）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者宋良義攝）

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指揮中心指出，案525因工作於今(2020)年9月24日自菲律賓首次搭機來台，入境時無症狀，10月7日集中檢疫期滿前進行採檢，並於今日確診，目前住院隔離中。因個案入境時於機上全程戴口罩及面罩，且檢疫期間未與他人接觸，因此無須匡列接觸者。

指揮中心表示，案526因工作於9月24日自菲律賓入境，入境時無症狀，10月7日集中檢疫期滿前採檢為弱陽性，10月8日再次採檢，並於今日確診，目前住院隔離中。因個案入境時於機上全程戴口罩，且檢疫期間未與他人接觸，因此無須匡列接觸者。

指揮中心指出，案527因工作於9月22日自烏克蘭入境，於10月7日居家檢疫期滿解除後，由公司安排自費採檢，於今日確診，目前住院隔離中。衛生單位目前掌握個案接觸者共9人，其中7人為公司接觸者，列為居家隔離對象；另專車司機共2人於接送時全程戴口罩，列為自主健康管理。

根據指揮中心資料，加上本次新增病例，國內截至目前累計527例確診，分別為435例境外移入、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、486人解除隔離、其餘住院隔離中。

指揮中心再次提醒，自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

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