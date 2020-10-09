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推動對台關係　德國巴伐利亞邦議會成立友台小組

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▲▼德國巴伐利亞邦議會8日成立友台小組，成員來自朝野各黨派，未來將全力推動對台關係。圖為邦議會副議長林德斯巴哈祝賀蔡總統就職。（圖／翻攝自Facebook／Markus Rinderspacher）

▲德國巴伐利亞邦議會8日成立友台小組，成員來自朝野各黨派，未來將全力推動對台關係。圖為邦議會副議長林德斯巴哈祝賀蔡總統就職。（圖／翻攝自Facebook／Markus Rinderspacher）

文／中央社記者林育立柏林8日專電

德國巴伐利亞邦（Bayern）議會今天成立友台小組，成員來自朝野各黨派，未來將全力推動對台關係。

「巴伐利亞友台小組」（Freundeskreis Bayern-Taiwan）成立大會今晚在巴伐利亞邦議會舉行，執政的基社黨（CSU）、自由選民黨（Freie Wähler）及在野的社民黨（SPD）、自民黨（FDP）、綠黨（Die Grünen）均有議員出席，駐德代表謝志偉也應邀致詞。

主持成立大會的邦議會副議長林德斯巴哈（Markus Rinderspacher）致詞時表示，去年11月訪台時對台灣印象深刻，當下就決定在返國後成立友台小組，期待小組能持續運作下去，不因議員離任而中斷。

巴伐利亞友台小組是邦議員自發成立的開放性團體，多位議員今天對中國軍機持續擾台相當關切。

林德斯巴哈指出，友台小組的成立宗旨是支持民主台灣，未來將結合跨黨派力量，協助推動議會和姐妺市的交流，深化台灣與巴伐利亞的友好關係。

巴伐利亞邦議會近來對台灣友好，歐洲委員會今年年初才通過決議案，支持台灣以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA）。

位於南部的巴伐利亞是德國面積最大的邦，也是製造業重鎮，擁有西門子（Siemens）、BMW、奧迪（Audi）、愛迪達（Adidas）等跨國企業，與台灣經貿關係相當密切。

此外，巴伐利亞有22所大學與台灣的30所大學簽訂交流計畫，史坦堡縣（Starnberg）並與新北市和花蓮縣結為姊妹縣。

 

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