繳械房曝！警突襲她狂喊「等一下」險遭破門...老司機嘆：都沒做

記者黃子倩／高雄報導

高雄警方日前接獲民眾報案，在轄區內一處美容店經營色情性交易，且為了躲避查緝，特別選在舊大樓內經營，標榜著只要1600元就可以有全套的性服務，7日晚間檢警見時機成熟，持搜索票上門，現場一共查獲17名涉案人，其中14人為性交易男女，另外3人則為負責人及工作人員。

▲警方現場查獲保險套。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方指出，現場逮補的14名性交易男女，其中有一名38歲的吳姓男子，當時和45歲的大陸籍女子「共處一室」，他當時正在猶豫倒底要從事半套性交易，還是純按摩，沒想到還在猶豫的時候，警方這時衝進門，將他與女子一併逮補。

誇張的是，警方上前時多次敲門要求對方「開門」，裡頭傳來的大陸籍女子聲音慌亂，喊著「等一下等一下」，不顧警方多次喊開門，裡面的女子依舊說稍等，直到警方威嚇表示「快一點要踹門了喔！」房門才打開，且開門時女子還辯稱以為外面在打架，才遲遲不敢開門。

▲警方上門多次喊開門，直到喊出要踹門，女子才將門打開。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方在現場一共查扣近8萬元現金、手機4台，無線電3台、帳冊以及保險套等證物，其中男客年紀最大的65歲，6名服務生裡面，有4名越籍、1名大陸籍，總共在內找到14名性交易男女，另3名為負責人及工作人員，全案依《刑法》妨害風化罪移送地檢署偵辦，並依社會秩序維護法裁罰。

▲嫖客與負責人均被帶回。（圖／記者黃子倩翻攝）

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