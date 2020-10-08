台南少女遭輪流性侵！　「角頭遺孀」怒嗆3男自白：未成年的她懂？

▲女網友爆料台男少女被3男輪流性侵。（圖／翻攝自Facebook）

記者黃翊婷、葉國吏／綜合報導

一名女網友7日在臉書「台南爆料公社」PO文指稱，有3名年輕男子對未成年的少女施暴，甚至強逼洗澡並輪流性侵，事情鬧大之後，他們還跑去包圍台南市第三警分局。其中被指名性侵的男網友在臉書發文還原事發經過，讓爆料女網友怒罵「男生的歲數都比女生大，未成年的她懂社會的險惡？人性的醜陋？」、「這態度很不行」。

女網友在爆料中聲稱，受害少女年僅十多歲，和朋友去唱KTV，喝了酒想要回家，卻被3名陌生男子開車載回家輪流性侵，由於少女沒有父母，事後是由長輩陪同前往警局報案，沒想到3男竟然跑去包圍警局嗆聲。然而，她的文章PO出不久就遭人檢舉移除。

▲被指稱性侵少女的男網友發文澄清。（圖／記者葉國吏翻攝）



根據了解，爆料女網友是某已故角頭的遺孀，在江湖上說話擁有一定的分量。不過被指稱性侵少女的男子，在臉書發文還原經過，否認性侵一事，事後女子說要報警也都配合做筆錄「該面對的我們都有跟警方處理，都有配合！」

不過對此爆料女網友不以為然，在臉書留言處表示「這態度很不行」、「就是有發生性行為，後面也有承認錯，推託你情我願嗎？男生的歲數都比女生大，未成年她懂社會的險惡？人性的醜陋？我們都年輕過，朋友好壞參半，是好是壞都不知道，也只能在人生道路上成長。」

▲▼女爆料者看到3男自白後氣憤的在臉書怒罵：這態度很不行。（圖／記者葉國吏翻攝）

台南市警三分局則說明：針對台南爆料公社有民眾po文事項，市警三分局於2020年7月13日受理性侵案，經查當日中午受理後，即於當日下午通知、帶同3名嫌疑人到案說明，全案並依妨害性自主罪嫌移送台南地檢署偵辦。其他案情，因涉及婦幼案件，且已移送台南地檢署在偵辦中，不便透露詳細案情。