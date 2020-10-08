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南極臭氧層破洞擴大至2400萬平方公里　比3個澳洲大

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 ▲▼大氣層破洞。（圖／翻攝自Facebook／NASA Earth）

▲大氣層破洞。（圖／翻攝自Facebook／NASA Earth）

實習記者李芸／綜合報導 

科學家於1982年首次在南極上空觀察到臭氧層破洞，這破洞面積會隨著時間而變換大小。去年10月中它縮到1630 萬平方公里，是有史以來面積最小的一次，然而在短短不到一年的時間臭氧層破洞又變大，並在今年8月中迅速的擴張，在10月初面積達到2400萬平方公里，這大約是3個澳洲大，或者是663個台灣大。

聯合國世界氣象組織（World Meteorological Organization）表示，強烈的極地渦流是導致臭氧層破洞的主要原因，而次要原因是因為在負78度的極地下會產生極地平流層雲（Polar Stratospheric Clouds），雲中的小冰晶經太陽光照射後就會產生化學反應，這些化學反應會大量消耗臭氧，當保護臭樣層的臭氣被消耗光，臭氧層就會開始破洞。

目前聯合國世界氣象組織（WMO）、哥白尼大氣監測局（ Copernicus Atmosphere Monitoring Service）、美國太空總署（NASA）、以及加拿大環境和氣候變化部 （Environment and Climate Change Canada）正在同時觀察南極臭氧層破洞的變化。哥白尼大氣監測局局長佩奇（Vincent-Henri Peuch）表示，每年臭氧層的變化都蠻大的，有時會急速擴散，有時也會變小，大家還是要節能減碳愛護地球。

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