「除了擋口水外沒什麼用！」　美副總統辯論會爆防護不足

▲民主黨副總統候選人賀錦麗與副總統彭斯。（組圖／達志影像／美聯社）

實習記者湯子暘／編譯

美國現任副總統彭斯與民主黨候選人賀錦麗今日（美東時間7日9am）展開電視辯論，採相距3.7公尺和壓克力隔板的方式，以防新冠病毒傳播。然而根據《紐約郵報》的報導，環境工程學專家馬爾（Linsey Marr）表示，這樣「荒謬」的防疫措施並不能保護兩人，「這些措施做的比我想像中的還要不足。」

美國疾病管制與預防中心（CDC）周一時公布，這場在鹽湖城的辯論會將以透明壓克力隔板（plexiglass barriers）作防護。然而波士頓大學的教授莫瑞（Ellie Murray）卻指出，這些隔板只能拿來「擋口水」，「只有在他們兩人互相吐口水的情況下，才會發生作用。」

馬里蘭大學的密爾頓（Donald Milton）也同意莫瑞的看法，且空氣過濾器還比較有用，「問題在於壓克力不能阻擋『氣溶膠』（aerosol），僅能阻止大粒徑的飛沫。而氣溶膠可以輕易地在隔板周圍流動，甚至會在隔板後肉眼不可見的渦流中堆積，讓情況變得更糟。」

▲彭斯與賀錦麗之間用透明壓克力隔板隔開。（圖／達志影像／美聯社）



氣溶膠是氣體中的懸浮的顆粒，如粉塵、霧、煙或PM2.5都屬範圍之一。而新冠肺炎原本被認為，只依賴較大粒徑的飛沫為傳播途徑，隨後卻有研究顯示，也能夠以說話、呼吸中散發的小水滴「氣溶膠」傳播。

儘管彭斯與賀錦麗先前都檢測為陰性，但也並非沒有確診的風險，畢竟新冠病毒在累積到一定的數量前可能檢測不到。米爾頓已經向辯論會主辦方去信，建議他們使用其他高效一點的措施，如箱式風扇或空氣過濾器（HEPA過濾器）。