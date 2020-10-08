買到「報稱92億」毛澤東真迹　收藏家嫌太長「剪兩半」得意展示

▲毛澤東《紅軍第四軍司令部政治部佈告》親筆書法 被剪成兩半。（圖／翻攝自香港警察）

記者劉亭／綜合報導

大陸知名紅色收藏家符春曉房子遭竊，其中一幅已故中共領導人毛澤東的親筆書法，報值約23億港元（約新台幣92億元），但卻被以500港元（約新台幣2000元）賤賣。新的買主更覺得它太長難以展示，用剪刀剪成2半。

綜合港媒報導，符春曉的房子位於油麻地彌敦道，於9月10遭小偷侵入，經點算後偷走10枚銅幣、24,327枚舊郵票及7幅已故中共領導人毛澤東的親筆書法，失物總共報值50億港元（約新台幣200億元）。

警方9月22日拘捕一名49歲林姓陸籍男子，其是一名商人也是收藏家，先前有人以500港元（約新台幣2000元）兜售毛澤東《紅軍第四軍司令部政治部佈告》書法，並且附贈2枚硬幣，他認為是贗品，在將2.8公尺的書法裱框時覺得太長難以展示，親手對半剪開掛起來。

林姓男子因為涉嫌處理贓物被捕，已獲准保釋候查，須於10月下旬向警方報到。警方雖然檢回贓物，也經由符春曉指認，但書法被損壞已難以復原。符春曉秘書透露，《紅軍第四軍司令部政治部佈告》上有時任軍長朱德、黨代表毛澤東、政治部主任陳毅簽名及蓋章，是無價之寶，符春曉很傷心。

香港警方調查後已鎖定3名嫌疑犯身分，6日前往油麻地廣東道拘捕44歲吳姓疑犯，其47歲譚姓友人也因涉嫌協助逃犯罪被捕，另外2名嫌疑犯仍然在逃。警方持續跟進追查中。