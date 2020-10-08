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回歸生活本質的美學理念　埜筑設計師構築出每個人夢想的家

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資料提供∣埜筑設計 (www.yejudesign.com)　撰文∣宋秋美

人物攝影∣賴壽山

埜筑設計總監 韓美芳

（圖／埜筑設計 、賴壽山）

從愛畫畫的天真想法，卻誤打誤撞成為一位室內設計師。埜筑設計總監韓美芳投身室內設計領域已20餘年，在談吐間，仍感受到她擁有當初義無反顧的設計熱情，「我不只在幫客戶構築夢想的家，也是構築我的夢想。」再加上勇於挑戰的個性，讓她在挫敗中學習，在順遂時謹慎，一步一腳印築夢踏實。

（圖／埜筑設計 、賴壽山）

單純的喜好，卻畫出一生志業

韓美芳總監出生台東鹿野，從小很喜歡塗鴉，笑稱自己與念書無緣，只有畫圖讓她感受到學習的熱誠與喜悅。在選擇高中時，政府剛開始在高職試辦產學接軌，將機械科、建築系、室內設計系等等導入技職教育，光憑想像而選擇室內設計系，從那時候開始，每天都花2-3小時通勤到台東市區上課，背著圖袋、趕圖到深夜成為日常，上了大學半工半讀，到出社會一直都是從事室內設計。

（圖／埜筑設計 、賴壽山）

也因為討厭一成不變，能激發創造力的事物總是深深吸引著韓美芳，從一開始喜歡畫畫，到誤打誤撞進入室內設計領域，才發現這是一條有趣的路，也是一條不容易的路。

大學畢業後，偕好友來到台北闖蕩，當時正值1990年代房地產房價高漲，建案的接待中心如雨後春筍般出現，韓美芳因緣際會參與了許多接待中心設計案，親身經歷後發覺室內設計的變化性很大，雖然常因為趕案子度過無數個無眠的夜晚，但當成品完成後，內心的成就感成為她堅持下去的心靈支柱。

（圖／埜筑設計 、賴壽山）

成功的背後不是貴人，而是挫敗

成功不僅需要努力，還需要機運。當問及韓美芳總監在從業過程中，是否曾經遇到對她有深遠影響的人事物，讓她想一直做下去？她認為一路上遇到許多貴人，願意給經驗淺薄的她有嶄露身手的機會，過程中有甘美，必然伴隨苦澀，不過印象最深刻的，其實來自一次慘痛經驗……

（圖／埜筑設計 、賴壽山）

當時韓美芳總監在業界待了6、7年，還只是助理設計師，她承接了在忠孝東路上的辦公室整修案，一開始客戶即表明地面要使用台製拋光磁磚，沒想到進貨時，她人不在現場監工，施工師傅在其中摻入東南亞進口瓷磚，隔天一早，她就被叫到客戶前挨罵，在眾多員工面前大聲數落，更重言：「你是沒有信用的人」，內心雖然委屈卻無法駁斥，更多的遺憾，仍是辜負了客戶給予的機會與信任。

自此，韓美芳暗忖，不只是在室內設計，而是從施工、監工，到成品交屋每個環節她就要做到最好。即使客戶非常有主見，若願意打開心胸傾聽並予以專業建議，讓對方信服，攀越懸崖峭壁哪怕路上小坑洞，之後再遇到困境時，她都能寬心以待，迎刃而解。

（圖／埜筑設計 、賴壽山）

埜筑，回歸生活本質的美學理念

韓美芳原本任職於工程公司，由於公司較著重公務落實，忽視了美學設計，於是在理念與實踐之間產生落差，再加上有了豐富的歷練與不斷精進自己的專業，於是在2015年自立門戶，成立埜筑設計。

埜，古文野。它代表原野、天然之意。細看其logo，外型似一幢別墅，韓美芳希望為客戶打造天然環保、健康舒適的環境，為此進修並獲得綠裝修認證，再以設計專業賦予空間美感，讓客戶住得身心舒暢。「而筑字，剛開始我認為是在幫客人築夢，打造他們理想的家，後來才發現這也是在築自己的夢想。」

（圖／埜筑設計 、賴壽山）

單打獨鬥畢竟是孤單的，韓美芳便開始尋找五到七個人組成團隊，從設計規劃、工務落實、與客戶溝通討論，她致力於提供客戶多方面整合設計，一條龍服務。此外，凝聚團隊精神也是埜筑的核心元素，每個月固定與其他設計公司合作舉辦教育訓練，請專業領域講師開課，從觀念到實務經驗都能與時俱進，創造自我價值，進而增加收入，提升生活品質，也希望藉此讓每個員工有為自己築夢的能量。

（圖／埜筑設計 、賴壽山）

韓美芳總監擅長對於空間尺度的掌握及實用性。現在都市寸土寸金，居住空間坪數通常不大，除了空間美學，如何把空間「做大」才是設計重點。對於空間比例跟動線縝密規劃，以創造空間尺度放大的視覺效果。此外，居家空間最在乎的就是生活收納，提升生活實用性，「若只是要讓空間有設計美感，我當然也會做；但是別忘了居家空間不是藝術品，需要接納生活的本質。」她有自信入住她設計的房子，三年內絕對夠你裝！

（圖／埜筑設計 、賴壽山）

化解壓迫感，減法設計放大空間尺度

像是位於汐止的居家設計案，屋主是韓美芳認識十多年客戶兼好友介紹，此建案是樓中樓毛胚屋，它最大的問題在於樓高只有5米，中間又做了夾層，上層樓面僅剩2米2高度。又因上層天花有樑柱，開窗位置也偏低，導致空間壓迫感非常強烈。

業主喜歡新古典+現代風格，由於水晶吊燈及繁複雕飾等裝修，很容易讓空間更加擁擠，與業主反覆溝通後，跳脫固有的框架，細膩沉穩的木地板，電視牆壁面的輕淺大理石紋，象徵性的壁爐，線條交錯俐落，天花板利用層次，表達出活潑輕快的基調。

（圖／埜筑設計 、賴壽山）

她將古典風格以現代手法將細節簡化，利用分割線條及金屬飾條，增加細節處的精緻度，柔中帶剛，讓溫潤的線條勾勒出家的典雅溫馨輪廓，滿溢新古典氣息。另外因為樓高矮的因素，主色使用淺色系，使空間明亮寬敞。並運用大量的金屬與鏡面材質，營造低調而奢華的氣場，客廳電視牆則以石材和金屬相襯，形塑氣派質韻。至於上層結構樑壓低天花高度，避免過多裝修壓縮了活動空間，選用家飾布將梁柱修飾、掩蓋，不需增編預算就能簡單填補結構缺陷。在業主入住前，還協助添購電視、洗衣機、音響設備等等家電用品，只需要帶著隨身行李即可入住。韓美芳秉持對待客人如家人的心情，替他們完成理想的家。

（圖／埜筑設計 、賴壽山）

面對未來，熱愛挑戰的韓美芳跳脫舒適圈，將業務範疇擴展到如飯店大廳、住宅接待大廳等等公共空間規劃，有了開闊空間及足夠預算，才能真正「玩」設計。開闢新局的背後，專業技術傳承也是她正在實行的，讓新生代設計師有多元的發揮空間，之後埜筑會慢慢走出不一樣的品牌風格，讓年輕夥伴站上表演舞台，她則退居幕後，成為落實紮實的專業基礎及督促的角色。大家一起成長，能夠豐衣足食，共築美好。

※本文由《時尚家居》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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