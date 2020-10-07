登革熱疫情仍未緩和　桃市呼籲不要去三峽區五寮尖山

▲衛生局長王文彥表示，登革熱疫情仍未緩和，桃園市持續加強消毒。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國內登革熱疫情仍未緩和，桃園市環保局將持續針對熱區加強消毒工作。此外，為避免三峽五寮筍園登革熱群聚持續擴大，市府呼籲曾到三峽區五寮尖山地區旅遊或訪友的桃園市民，可就近到衛生所或診所進行登革熱快篩，經發局也將通知各公有市場自治會，暫時不要至五寮尖山地區採購綠竹筍等農產品，避免疫情擴散。

▲登革熱疫情仍未緩和，桃園市持續加強消毒。（圖／市府提供）

衛生局長王文彥表示，有關登革熱防治工作部分，市府將各行政區分級執行孳生源巡查及清除作業，第1級為桃園、八德、龜山、中壢區，每週巡查4次；第2級為蘆竹區、大溪區，每週巡查3次；第3級為其他行政區，每週巡查2次；市府也將持續加強各市場孳生源清除作業，落實登革熱防治作業。

另外，衛福部疾管署日前公布新北市三峽五寮筍園，爆發登革熱群聚截至目前共計42人確診，其中桃園市部分有龜山區3例、八德區1例、中壢區1例共5例，該些個案為竹筍批發商，每日於新北市三峽區五寮里收購竹筍，再前往桃園市的市場販售。目前，桃園市衛生局已安排加強個案住家及活動地周圍民眾衛教與孳生源清除工作，並將實施家戶內外化學防治噴藥作業，也將與新北市政府共同合作，強化兩市登革熱防治作為。

環保局長呂理德表示，在防疫消毒工作方面，截至10月6日止，防疫消毒大隊完成5,730處次消毒工作；在孳生源巡查及清除作業方面，統計9月29日至10月5日止，已動員環保志工及隊員約3,000人次配合作業；有關登革熱病媒蚊風險監測方面，先前桃園區第一次佈桶後，病媒蚊監測數值較高的3里，在9月30日及10月2日第二次收桶時發現3里風險均已下降，後續將持續掌握病媒蚊監測數據、分析風險值，以利精準防疫。

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