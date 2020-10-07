37天警報響2次！4.7顆星台東旅人驛站房內抽菸　百名客人暗夜驚逃

記者楊漢聲、黃宥寧／台東報導

台東市鐵花路「旅人驛站鐵花文創二館」於（6日）館內2樓警報器大響，百名房客遭緊急疏散，經消防車趕到後確認是房內抽菸引發警報，虛驚一場，之前8月31日也曾因房客抽菸引發警報器。這間旅館由於緊鄰鐵花村文創聚落交通方便，吸引不少旅客入住更有4.7顆星高評價，但沒想到短短37天內竟發生兩起抽菸引起警報器大響虛驚。

▲台東旅人驛站二館因房客抽菸釀警報器大響。 （圖／記者楊漢聲攝）

昨日（6日）晚上10點多，「旅人驛站鐵花文創二館」警鈴大響，房客紛紛跑出房間逃生，經由飯店人員指揮下疏散到飯店外，多輛消防車趕到，但經消防人員查看並沒有任何火、煙竄出，於是上2樓每個房間檢視，消防人員懷疑可能有房客在房間抽菸才釀偵煙器響起，也迅速解除警報。

當中也有房客著急的說「可是有聽到砰一聲很大聲！」更要求消防人員進館內跟大家說明火警事件，讓他們可以確定安全無虞繼續安心入住。

▼ 台東旅人驛站共有五間分館，當中二度發生虛驚火警的「鐵花文創二館」更有4.7顆星高評價 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

據了解這間評價4.7顆星的「旅人驛站二館」，於今年8月底一度傳出火警，當時派出多輛消防車抵達，全棟檢視但也未見火煙，虛驚一場，研判可能是有房客抽菸，但也不了了之。

而這間「旅人驛站」在台東擁有5間分館，打著文創旅店的招牌，在旅宿市場成立短短時間擁有亮眼成績，當中失火的「鐵花文創二館」更是台東最人氣的旅館，憑著周邊機超便利、舒適平價以及高品質的服務，加上一秒就能進鐵花村的超棒位置，更是許多旅客首選之一，但短短時間卻傳出兩次房客於房內抽菸引發警報器鈴聲大作令人對安全住宿環境感到堪憂。

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