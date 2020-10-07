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大叔開山路！魔都太高嚇到腿軟...「急報警找代駕」：要付錢嗎？

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▲一位駕駛開山路，被路邊高度差嚇到腿軟，緊急報警求助。（圖／翻攝自沸點視頻）

▲一位駕駛開山路，被路邊高度差嚇到腿軟，緊急報警求助。（圖／翻攝自沸點視頻）

記者陳致平／綜合報導

大陸重慶5日發生一起離奇的報案事件！重慶高速公路指揮室接獲一通來自駕駛的報案電話，表明自己因身體不適需要協助。警方迅速趕至現場後，該名男子則解釋，「我有嚴重的懼高症」，由於駕駛行駛路段行經山區，恰逢四周起大霧，他嚇得「心裡發慌、腿發軟」，完全不敢往前開。

根據網易新聞報導，這位從江蘇來的馬姓駕駛直接向民警表明，「我有懼高症，開到這邊害怕了，開過這座山我就敢開了」，只見民警遲疑了幾秒，詢問駕駛跟著警方的車走可以嗎，沒想到已經雙腿發軟的大叔也率性地回答，「不行」，民警隨即霸氣地向駕駛說道，「你下車吧，我來開！」

原來這位大叔有懼高症，在行車期間注意到了護欄外全是懸崖，與公路有明顯的高度落差，嚇得他雙腿發軟，不得不報警求助，最後在執法人員的協助下將車開下高速公路。只見從恐懼中脫離的馬姓駕駛下了高速公路後還向警方連連道謝，「現在可以自己開了，沒問題了，需要付錢嗎」。

▲一位駕駛開山路，被路邊高度差嚇到腿軟，緊急報警求助。（圖／翻攝自沸點視頻）

▲脫離驚恐的大叔下山後向民警表示，到了平地就可以自行開車離開。（圖／翻攝自沸點視頻）

民警則是幽默地回答，「交什麼錢啊，不需要」。警方考量到馬姓駕駛的身體狀況，以及這次意外並未影響道路交通，僅對駕駛給予口頭警告。

許多網友看到新聞後則說，「我有個大膽的想法，這位大叔是把民警當代駕了吧」、「怕高就不要去重慶」、「在重慶搭車，就像是搭雲霄飛車」、「重慶是魔都、是4D的」。也有網友對大叔的遭遇表示同意，「懼高症的我理解」、「不怪他...懼高症是一種疾病，在高處時陷入恐慌，呼吸加速、手足無措，無法對週遭事物做正常反應」，「懼高症發作真的會腿軟，人都癱在地上的那種」。

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