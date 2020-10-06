川普中鏢是苦肉計？台媒體人列「3大關鍵」推理　走到末路出狠招

▲川普確診新冠肺炎住院，5日推特狂發文。（圖／路透）



記者曾羿翔／綜合報導

美國總統大選將至，川普確診新冠肺炎引發外界關注，近日傳出最快周一就能夠出院，川普本人5日還在推特狂發文。美國有些政治人士就懷疑，川普確診根本是假的，為了搶救選情上演苦肉計。有台灣媒體人5日就對此分析「3大點」，推理這是否是一場政治操作下的戲。

臉書專頁「逆風的烏鴉」的內文表示，「十月大驚奇」事件，川普確診新冠肺炎極具戲劇性，不少人懷疑是招苦肉計，確診是假的。先說結論「我不認為川普的確診是假的」。到底是真是假？3大分析整理為以下：

第一個指標：是看這麽操作是否真的對川普有利。但不管從哪個角度看，這個議題對選情影響最多就是五五波。固然有苦肉計的效果，但也凸顯川普長期的政策輕忽導致疫情的蔓延，連他自己都中獎。若再加上損失的競選造勢時間，可能還負分多於加分。由此觀之，用這狠招的可能性不大。

第二個指標：是川普團隊在宣布確診後的反應。以這樣重大的事件，如果是假，理應有縝密的沙盤推演。但僅從醫療團隊一下說病況不好，一下說沒有大礙，就知道這應是亂了方寸，不是經過縝密規畫的推演。

第三個指標：是川普個人表現，如真的是演的，要演得像，或者演到川普成功對抗病魔的英雄形象，必須按部就班。但川普顯然很急，今天就搶著亮相，可以合理推斷川普也認為確診隔離對自己選情不利，而他必須極力扭轉此一不利。

▲川普推特發文幾乎都用「Vote」作為結尾。（圖／翻攝自Twitter／@realDonaldTrump）



文末，「逆風的烏鴉」也提及，「我判斷川普確診作假的可能性不高」，當然惟一不能排除的變數是，川普評估選情真的山窮水盡，才決定出這個不知道效果的狠招。



川普確診新冠肺炎後，截至美東時間5日已住院第4天。據了解，川普的精神狀態似乎還不錯，除了前一日短暫離院外，當地時間上午一大早就在推特上連續發出多則推文，且內文多半以同一個字「Vote」作為結尾。

▼ 川普在軍醫院辦公的畫面曝光。（圖／路透）