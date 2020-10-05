快訊／北市萬華10多名黑衣男持刀互砍！　1人身中多刀送醫搶救中

記者張君豪、陳韻如／台北報導

台北市萬華區環河南路橋下5日凌晨發生一起砍人案件！現場約10多名黑衣人持刀互砍，其中一人身中多刀命危。警消獲報趕抵現場，緊急將人送醫搶救，並追查其餘犯嫌，而至於詳細的事發原因仍有待調查釐清。

警方調查，傷者為林姓男子，5日凌晨2時許與6名友人到長順街底廢棄道路，並與對方一夥約9人的男子發生衝突，林男身中多刀送醫搶救。警方到場後立刻追查相關人等身分，目前初步懷疑為糾紛尋仇。

▲台北市萬華區5日上午發生一起砍人事件，警方獲報到場蒐證中。（圖／記者張君豪翻攝）