直球對決奧客　霸氣老闆列「8項消費須知」：已轟9人出門

▲公告中可以看見，老闆轟客人數已達9人。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／趙蔡州報導

對於不遵守規則的客人，有些店家選擇承受，有些店家則會決定「拒絕服務」。一名網友在臉書「爆廢公社公開版」分享，他日前到一間美食餐廳買東西時，看見店家8條霸氣的「消費須知」當場笑翻，厲害的是店家聲稱「轟客人數」已達9人，讓他忍不住說「有沒有勇者要當第10人」。

照片中可以看見，店家在櫃台前貼上8條霸氣的消費須知，包含第一「別只顧滑手機，大喊3聲沒有回應，直接跳號，請重新排隊」，第二「店家與消費者一樣，有拒絕與任何人消費的權利」，第三「人多時出餐較慢，請耐心等候，不想等就去吃速食」，第四「僅提供菜單產品，過度要求客製化，加收商品X100倍費用。」

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第五「銅板生意，沒有顧客至上，要五星服務，請到米其林餐廳」，第六「不劃單導致做錯餐點，請您自行吸收，誰讓你不劃單」，第七「不要一直喊我要紅豆紅豆紅豆，不點主餐，鬼知道你要點什麼」、第八「態度不佳會得到回報」，最後甚至強調「老闆轟客出門人數9人。」

原PO忍不住表示，「有沒有勇者要成為第10位呢」。其他網友看了也紛紛笑說「性格的老闆，沒有超出範圍，保護員工，也友善禮貌的客人」、「有種替我們店家出口氣的療癒感」、「如果每個家店都有這種guts，奧客就只能去拉河馬了」、「可以接受，有些奧客真的很欠教育。」