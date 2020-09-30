買蛋黃酥只顧色澤？嘉義環保局抽驗蛋鴨場...防紅蛋黃流入市面　

▲環保局抽驗蛋鴨場避免紅蛋黃流入市面 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

每年中秋節月餅都是熱銷產品，尤其是蛋黃酥更為民眾的首選之一，但是蛋黃並非越紅越好，若鴨隻飼料添加列管毒化物「蘇丹紅」，蛋黃便會呈現飽滿的橘紅色，且蘇丹紅不僅危害健康更有致癌風險，環保局提醒，民眾在選購蛋黃酥或鹹蛋黃時不要只追求色澤好看，更應注意來源！

中秋節前夕，環保局同相關局處單位啟動中秋節慶食品源頭查核專案工作，配合農業處蛋鴨場抽驗，並向蛋農宣導勿將前述蘇丹紅等毒化物添加於飼料，一旦蛋黃檢驗出蘇丹色素，將請農業處等單位立即橫向通知環保局，追溯上游業者，避免蘇丹紅被非法添加於雞鴨飼料的「紅蛋黃事件」再度發生。

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▲環保局抽驗禁用食材。（圖／記者翁伊森翻攝）

除聯合稽查外，環保局另針對轄內運作蘇丹色素廠家進行稽查，了解流向及使用狀況；也針對轄內72家有運作列管具食安風險疑慮毒性化學物質業者，加強四要管理查核，1要「貯存分區」、2要「標示明確」、3要「用途告知」、4要「流向記錄」並持續加強宣導「化工原料四要管理」，杜絕食安事件之發生。

▲環保局陸續抽驗蛋鴨場，避免紅蛋黃流入市面 。（圖／記者翁伊森翻攝）

環保局長張根穆指出，蘇丹色素已公告為第四類毒性化學物質，因易溶於油脂，在工業上常用來將溶劑、蠟或汽油增色，屬工業用染料；蘇丹紅因為色澤鮮豔、紅潤、便宜、穩定又不易褪色，因此部分不肖業者為了降低成本或增加賣相，而違法添加於食品或飼料，若長期食用這些被非法添加蘇丹紅食品，可能造成人體健康風險。