玩美移動聯名電影《刻在你心底的名字》　推專屬邊框、貼圖素材包

▲玩美移動聯名電影《刻在你心底的名字》推專屬素材包。（圖／玩美移動提供）

記者姚惠茹／台北報導

訊連科技轉投資子公司「玩美移動」旗下「玩美相機 (YouCam Perfect)」App，攜手正在上映的青春校園電影《刻在你心底的名字》聯名合作，以電影中80年代台灣剛解嚴的時空背景及令人印象深刻的金句，獨家設計玩美相機電影專屬素材包。

玩美移動表示，素材包內含2款邊框、8款貼圖，以及1款能將自己身歷其境合成進電影場景的摳圖，要讓影迷們一起感受主角們「活在當下」的深刻回憶，並為喜愛電影的戲迷們準備電影周邊商品及電影交換券，只要使用專屬素材，並分享在社群平台，即有機會獲得大獎。

玩美移動指出，由柳廣輝導演、瞿友寧監製的電影《刻在你心底的名字》，被譽為「年度後勁最強電影」，獲得許多傑出電影前輩一致好評，時空背景聚焦在台灣剛解嚴的80年代，同時又以當時禁忌同性戀愛話題為主軸，兩位新進演員陳昊森、曾敬驊的精彩演技引起熱烈迴響。

玩美移動總經理張華禎表示，玩美移動很榮幸能與台灣優質大片合作，這次玩美相機重現電影中許多讓人印象深刻的經典詞句，也完整呈現電影唯美的拍攝畫面，盼大家能多多支持這麼棒的台灣電影，也能多利用玩美相機精緻素材感受電影中感人片段。

玩美移動宣布，自即日起至10月31日，使用玩美相機及《刻在你心底的名字》聯名專屬邊框、貼圖、摳圖編輯圖片，分享至玩美移動Facebook貼文、玩美圈或用戶Instagram，並截圖私訊玩美相機官方IG，即有機會抽中電影《刻在你心底的名字》周邊商品或電影交換券。

▲玩美移動聯名電影《刻在你心底的名字》推專屬邊框。（圖／玩美移動提供）

▲玩美移動聯名電影《刻在你心底的名字》推專屬邊框。（圖／玩美移動提供）

▲玩美移動聯名電影《刻在你心底的名字》 推專屬摳圖。（圖／玩美移動提供）