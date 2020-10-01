燕巢橋漂「整箱不明肉塊」嚇壞路人！警打撈開箱傻了：食材在退冰

▲水溝漂著肉色物。（圖／翻攝自爆料公社(官方粉專專屬)）



記者黃可昀／綜合報導

這幾天很多人都在忙著中秋節烤肉，但竟然有人食材退冰退到水溝裡去！高雄一名男子29日經過燕巢橋，瞥見水裡漂著一箱肉色物，上頭還用塑膠捆緊緊，害他瞬間炸出雞皮疙瘩，立即通報地方議員處理，想不到打撈起來後在場的人全傻眼。

原PO在臉書社團「爆料公社(官方粉專專屬)」表示，不知是哪位沒公德心的人把整箱冷凍肉品丟在水溝，但遠看無法判斷那是何種生物的肉，乍看之下還有點像是人類的肢體，把照片放大看甚至能看到紅色血水與肉塊形狀，不免覺得毛毛的。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲乍看以為出人命了。（圖／翻攝自爆料公社(官方粉專專屬)）



他通報當地議員後，對方隨即找來警察打撈開箱，氣氛非常安靜緊張，深怕打開來看到恐怖畫面，結果一拆開塑膠包裝才發現，「是一箱含油脂牛皮，不是人肉」，所有人頓時鬆了口氣，但也相當傻眼，到底哪個天兵把食材泡在水溝裡退冰？

網友看完紛紛回應，「是故意丟下去的嗎？還是不小心掉下去的」、「可能壞掉就直接偷丟」、「嚇死有點像棄屍」、「是在退冰不小心流出去嗎」、「好專業呀！退冰需要流動的水」、「住在出海口的跟山邊的訂貨，水流慢了點預計連假前抵達，還來得及烤肉。」

▼原PO公布打撈結果。（圖／翻攝自爆料公社(官方粉專專屬)）

