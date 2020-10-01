Google Pixel 5發表：反向充電、運鏡功能、10月中登台

特約記者洪聖壹／綜合報導

已經沒有任何秘密的 Google 公司新一代智慧型手機 Pixel 5、Pixel 4a 5G，正式在清晨發表，兩支手機確認都是中階手機，都是搭載高通 S765G 行動平台，配備 1200 萬畫素＋1600 萬畫素雙鏡頭，差別在於 Pixel 5 電池容量較大、多了防水功能，但是也確認移除了 Pixel 4 首創的隔空手勢功能，兩支手機也都有了台灣售價。

正面挖孔螢幕

此次發表會主題定為”Launch Night In“，全球都採用線上性質發表，並無舉辦實體活動。Google Pixel 4a 5G 跟 Pixel 5 都是配備 OLED 挖孔螢幕，螢幕左上方配備一顆800 萬像素、像素寬度 1.12 微米、光圈 ƒ/2.0 的自拍鏡頭，強調高畫質視訊功能。

螢幕較大、續航力較長、支援反向充電

有趣的是，Pixel 4a 5G 螢幕較大，來到 6.2 吋，而 Pixel 5 螢幕 6 吋，解析度一樣，但是 Pixel 5 的電池容量較大，來到 4080 mAh，具備 PD2.0 18W 快充跟無線充電技術，在「超級省電模式」底下，正常使用有 48 小時續航力，而且還可以幫 Pixel Buds 耳機進行反向充電。而 Pixel 4a 5G 電池容量 3885 mAh，跟 Pixel 4a 一樣不支援反向充電、不支援無線充電。

面向5G、中階效能

Google Pixel 5、Pixel 4a 兩支手機都搭載高通 Snapdragon 765G 行動平台，不過 Pixel 5 使用了 8GB RAM，Pixel 4a 5G 維持 6GB RAM，不過兩支手機都改採 LPDDR4 的規格，該規格帶來更頻、更低電壓、反應更快的能力。

電影運鏡、智慧人像補光

拍照功能方面，Pixel 5、Pixel 4a 兩支手機的主鏡頭拍照能力都是一樣的，都是配備 1220 萬畫素廣角（ƒ/1.7）＋1600 萬畫素超廣角（ƒ/2.2）雙主鏡頭，其中廣角端具備自動對焦與 Dual Pixel 相位檢測技術與光學與電子影像穩定技術，具備比 Pixel 4 更強的夜拍與低光源處理功能，同時新增「電影運鏡」功能，可以拍出更自然的運鏡效果。

在人像拍攝方面，透過 Google 演算法的「肖像模式」，可以拍出更自然的人像，這次新增「肖像打光」功能，可以在不同方向針對臉部打光，Google 相簿也同步新增同樣的人像光效，方便進行後製處理。此外，遇到逆光或者光源不充足的情況，即使不使用閃光燈補光，也能拍出很好的景深效果。

灰綠新色、100% 回收材質製作

延續 Pixel 4a 設計，Pixel 5 跟 Pixel 4a 5G 設計大同小異，不過全機採用 100% 回收再生鋁合金外殼設計，上方覆蓋大猩猩第六代康寧玻璃，灰綠色是 Pixel 5 這次的主打新色，至於 Pixel 4a 只有黑色可以選擇。此外，今年的 Pixel 5 支援 IP68 防水防塵。

上市情報

Pixel 4a 5G 版、Pixel 5 出貨搭載 Android 11 作業系統，與同步亮相的新款智慧音箱 Nest Audio 一起在台灣上市，並於即日起開放預購，售價分別為新台幣 15,990 元 、 18,990 元及 3,180 元，Pixel 5 預計 10 月 15 日上市、Pixel 4a 5G 版則將於今年 11 月 19 日開賣。至於新款 Chromecast 暫時沒有台灣上市情報。

小結：親民的價格、迎合創作者需求

或許是受到疫情衝擊，Google 公司進行策略調整，今年 Pixel 5 不再以「旗艦機」的形式推出，反而以消費者經常用到的功能配上親民價格刺激 5G 行動市場。而 Pixel 4a 簡單的說就是去除一些可能比較少用到的功能，好比說無線充電、反向充電、防水。另外還有一點，今年的 Pixel 新機特別在拍攝跟人像功能上面下功夫，很明確的是想要迎合廣大的創作者需求。