7獅組隊捕食農莊10隻羊　南非野生動物園出動直升機全數撲殺

▲野生動物園獅群造成附近農莊居民與牲畜的安全威脅。（圖／取自免費圖庫pixabay）



文／中央社記者徐梅玉約翰尼斯堡30日專電

南非西開普省（Western Cape Province）卡魯國家野生動物園的7頭獅子，28日清晨溜出園區捕食附近農莊10隻羊，夜晚又去尋找羊隻屍體，園方已將這7頭獅子全數撲殺。

南非新聞網站「新聞24」（news24）今天引述南非國家公園管理處（South Africa National Parks）公關部門主任塔克古里（Rey Thakhuli）表示，西開普省卡魯國家野生動物園（Karoo National Park）的獅群於28日一天內兩次溜出園區。

頭一次是清晨，園區管理員獲報後立即出動並成功將獅群驅趕回園內。管理員擔心再出狀況於是夜宿園區，未料獅群於夜晚再度溜出去尋找被捕食的羊隻屍體。

塔克古里說：「為防止農莊居民與牲畜再度受到攻擊，管理部門決定快速撲殺獅群。」

「但是由於獅群所在位置是山區，管理員無法徒步接近牠們，只好出動直升機協助，撲殺2頭未成年公獅、3頭未成年母獅以及2頭成年母獅。」

塔克古里進一步表示，這7頭獅子屬於「造成破壞的動物群體」，而且長年盤據在園區北方靠近圍欄邊界的山區，造成附近農莊居民與牲畜一連串的安全威脅，所以依照管理法規定予以撲殺。

報導指出，管理部門已於第一時間聯繫農莊主人告知處理獅群的全部過程。