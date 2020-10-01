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美總統大選首辯　拜登批川普在丟國家的臉！頻叫他「閉嘴」

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▲▼美國總統川普,拜登。（組圖／路透）

▲美國總統大選將於11月3日舉行。（組圖／路透）

文／中央社俄亥俄州聯盟市30日綜合外電報導

美國民主黨總統候選人拜登今天表示，共和黨籍現任總統川普在首場大選辯論的表現令國家難堪，因為他既不處理一般美國人關切的事務，也未明確譴責白人至上主義團體。

法新社報導，拜登今天在俄亥俄州聯盟市（Alliance）停留期間表示：「或許我不該這麼說，但美國總統有這樣的表現，我認為這令國家難堪。」

川普與拜登29日在俄亥俄州克里夫蘭（Cleveland）的首場辯論中激烈爭吵。兩人對彼此做出人身攻擊，但各界普遍認為川普更常打斷拜登發言，令拜登一度要他「閉嘴」。

川普在辯論時拒絕清楚有力地譴責白人至上主義團體，以及極右派男性組織「驕傲男孩」（Proud Boys），僅簡短呼籲這個組織「退後、一邊待著」，然後就轉而攻擊左翼運動分子。

拜登在聯盟市抨擊川普的發言時說：「我給驕傲男孩和其他白人至上主義團體的訊息是：停止且別再從事其行為。」

川普今天則在白宮表示，他其實不知道驕傲男孩是誰；他說，這個組織應讓執法單位能做好本身工作。

川普和拜登還有兩場辯論，將於當地時間10月15日、22日晚上分別在佛羅里達州邁阿密（Miami）和田納西州的納希維爾（Nashville）舉行，但在那之前，兩位副總統候選人彭斯（Mike Pence）與賀錦麗（Kamala Harris）將先於10月7日晚上（台北時間8日上午）在猶他州鹽湖城（Salt Lake City）交手。

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