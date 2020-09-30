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「亞洲小姐前10強」一排佳麗穿熱褲秀腿　網一細看狠酸：不行！

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日前亞洲小姐前10強照片曝光，遭網友狠酸顏值不行。（翻攝自西瓜娛樂微博）

圖文／鏡週刊

2020亞洲小姐網路區決賽於日前落幕，但前10名候選佳麗的顏值卻引起網友一片噓聲，只見前10名佳麗們穿著白色T恤和牛仔短褲排排站，大秀長腿及好身材，但網友對於本屆佳麗的素質明顯不甚滿意，狠酸「氣質明顯不行」。

亞洲小姐選美大賽於1985年首度舉辦，曾因基金缺乏、沒有觀眾幾度停辦又復辦，賽事一路走來相當坎坷。亞洲小姐雖為香港娛樂圈發掘不少人才，但許多知名參賽者如葉玉卿、翁虹、陳寶蓮等進入藝界後，選擇拍三級片「一脫成名」，令亞洲小姐的形象大打折扣，也有許多參賽者得獎後便銷聲匿跡，以至於亞洲小姐的風評不若香港小姐高。

亞洲小姐前10名入選佳麗穿著白T、牛仔短褲大秀身材。（翻攝自西瓜娛樂微博）
亞洲小姐前10名入選佳麗穿著白T、牛仔短褲大秀身材。（翻攝自西瓜娛樂微博）

2020亞洲小姐網路區決賽28日在北京舉行，前10強佳麗美照跟著曝光，只見佳麗各個面容清秀、身材姣好，穿著小短熱褲和純白上衣一字排開，清新亮麗的模樣十分賞心悅目。

亞洲小姐前10名入選佳麗穿著白T、牛仔短褲大秀身材。（翻攝自西瓜娛樂微博）
亞洲小姐前10名入選佳麗穿著白T、牛仔短褲大秀身材。（翻攝自西瓜娛樂微博）

但照片一出，網友卻像吃了炸藥，毫不留情一面倒狂酸外貌，「身材都不錯，顏值感覺…」「這都啥審美啊」「氣質明顯不行」，對於評審的審美觀大表懷疑。不過，奪下本屆后冠的吳春怡懶理酸民負評，在賽後真心感謝鐵粉，「這個名次是屬於大家的，是屬於支持我的朋友、支持我的鐵桿粉絲們的。」

2020亞洲小姐網路區決賽冠軍由吳春怡（右二）奪下。（翻攝自昊攝之圖微博）


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