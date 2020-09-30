陳揮文談兩岸發展差距　台商：上海1年，台灣100年都追不上

▲陳揮文在節目上連線到一名台商，對方稱「上海發展一年，台灣5年都追不上，100年可能都很難。」（圖／翻攝自YouTube／觀點）

記者趙蔡州／綜合報導

兩岸長期在政治、經濟或民生等發展上一直被拿來比較。知名媒體人陳揮文28日在節目接受民眾Call In，討論兩岸發展的相關話題，接到一名在大陸江蘇工作的台商，對方感嘆「上海發展一年，台灣5年都追不上，100年可能都很難」，讓他聽了表情一臉複雜。

陳揮文在28日播出的節目《觀點│揮文看社會》討論兩岸發展，連線到一名居住在江蘇省崑山市的台商。台商男子自稱在大陸工作13年，太太是湖北人，2個孩子目前則就讀小學，雖然孩子選擇入「台灣國籍」，也有考慮讓孩子回台讀書、工作，但自己卻沒有想回台灣了。

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聊天過程中，陳揮文希望台商分享，「兩岸的差別」、「為什麼十幾年來，兩岸發展差這麼多」。台商表示，他剛到大陸發展的第一天，剛好是上海在蓋世博會園區的時候，那個時候他就覺得，「上海進步（發展）1年的時間，台灣5年追不上。」



陳揮文聽了他的說法後，感嘆了一句「可是我們以前比他們好啊」，他則繼續分享他在大陸的見聞，「我離開上海浦東機場，走在高速路上，看到那一整片的建築塔吊，我這輩子沒看過這麽多，上百支在我眼前，但台灣根本看不到」。對此陳揮文也同意，更笑說「我們看到（台灣）就一支。」

當陳揮文皺著眉頭再次提問，「他們（發展）1年，我們5年追不上」。台商聽了強調，上述還只是他當年剛到大陸時的想法，現在看到台灣社會內耗成這樣，「別說5年了，可能給個100年，台灣也很難追上」、「不是我唱衰（台灣），我自己也很心疼，作為一個台灣人，每一次回台灣，看到台灣雖然有發展，但是很緩慢。」

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