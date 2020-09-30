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「Check in新竹－人來風」正式開幕　蔡英文帶20國使團搶先體驗

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▲「Check in新竹－人來風」正式開幕　蔡英文帶20國使團搶先體驗。（圖／翻攝林智堅臉書）
▲2020台灣設計展「Check in新竹－人來風」30日開幕式。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

2020台灣設計展「Check in新竹－人來風」30日開幕式，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、新竹市長林智堅、立法委員柯建銘全都以設計展專屬黃、綠相間口罩「標準配備」現身超搶眼，設計展吉祥物小風獸也以AI科技開口復活說話，讓20國外交使節團又驚又喜。蔡英文總統更搶先體驗展場內科技互動藝術，邀請民眾10月1日至11日雙連假期間來訪，一同見證竹市設計力。

▲「Check in新竹－人來風」正式開幕　蔡英文帶20國使團搶先體驗。（圖／翻攝林智堅臉書）

▲▼總統蔡英文說，今天一到主展場就「很驚豔」，稱讚新竹不僅有堅強科技實力，還有深厚的文化底蘊。

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▲「Check in新竹－人來風」正式開幕　蔡英文帶20國使團搶先體驗。（圖／翻攝林智堅臉書）

「小風獸」透過Ai科技奇幻現身，與林智堅市長逗趣對話，更交付市長「洗刷新竹市刻板印象」的重大任務，他說，遠見雜誌近日評選城市總體競爭力，新竹市更超過台北市，成為全台第一名，這次設計展就是希望邀全台民眾來訪看見竹市轉變，打破塞車、居民很有錢但沒文化的刻板印象等，期盼以設計力翻轉新竹市，讓「新竹人走路有風」、「以新竹人為傲」。

總統蔡英文表示，林智堅市長9月以環島方式從北到南賣力宣傳設計展，讓2020台灣設計展未演先轟動，她期待很久，今天一到主展場就「很驚豔」，她更發現，新竹不僅有堅強科技實力，還有深厚的文化底蘊，林智堅市長更把整個新竹公園都改頭換面，證明透過設計力導入公共建設、服務，能提升城市質感與魅力，設計不只可以改變生活，更可驅動產業創新。

▲「Check in新竹－人來風」正式開幕　蔡英文帶20國使團搶先體驗。（圖／翻攝林智堅臉書）

▲蔡英文總統等人與來自20國的使團分批進入會場，由專人進行導覽。

蔡英文總統說，後疫情時代，歡迎全國民眾一起來新竹吹風，一起改受新竹的美好，她更期許，新竹從今年台灣設計展到明年燈會，一步一步持續蛻變新竹。

蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、20國外交使節也在林智堅市長與策展人劉真蓉的帶領下，一同帶領蔡英文與使節貴賓走進展館「城市終端機」，體驗科技如何形塑現代生活，也能透過創新科技裝置感受「城市大數據」，看見竹市獨步的科技前瞻實力。

新竹市府表示，2020台灣設計展「Check in新竹－人來風」將在10月1日登場，一連11天，不只街頭有大型裝置藝術「新竹獸」、街頭表演、超過90攤次市集，舊城區濃濃復古風帶你穿越回到昭和時期，在老屋可品嘗最道地米粉、重溫經典電影等，新竹公園新潮科技互動又帶你去到未來，穿越電波隧道、玩人臉辨識等，絕對好玩、好拍。

這次一起到新竹參與「Check in新竹－人來風」盛會的還有20國外交使節團，包括聖克里斯多福及尼維斯、帛琉、 海地、貝里斯、吐瓦魯、馬紹爾、 瓜地馬拉、諾魯、宏都拉斯、尼加拉瓜、史瓦帝尼、聖文森及格瑞那丁等12邦交國大使及使館代表，巴布亞紐幾內亞、墨西哥、南非、斯洛伐克、捷克、以色列、印尼及索馬利蘭等8國也會有代表出席。

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