台美簽合作架構備忘錄　總統府：實質合作新成果

▲行政院舉行「台美基礎建設融資及市場建立合作架構說明」記者會。（圖／記者黃國霖攝）

記者陳家祥／台北報導

為強化台美在印太戰略合作，行政院30日召開記者會，宣布與美方簽署「台美基礎建設融資及市場建立合作架構」備忘錄，我國已成立「台美能源及基礎建設融資開發計劃小組」，共設4個小組對接美國。對此，總統府發言人張惇涵表示，無論是為了未來的國家發展，或是善盡國際的責任，台灣都必須有更多國際的實質參與。

張惇涵說，相關部會跟美國政府一直有討論在印太區域的合作，包括促進區域基礎建設發展的議題。今天雙方一起發表建立合作架構，就表示我們已經達成合作共識，要再往前跨出台美在第三地經濟合作的新步伐，幫台美產業創造新的商機。這也是繼美國國務次卿柯拉克率團來訪之後，台美實質合作的新成果。

張惇涵進一步指出，這就是我們的「踏實外交」，一步一腳印，但每一步都穩健向前走。印太戰略與新南向政策的合作，都是台美雙方高度重視的合作議題，我們會持續跟美國深化各領域的合作，讓台美關係更友好緊密，創造互惠雙贏。

主責的財政部長蘇建榮在記者會上表示，有關合作架構的簽訂背景，在2019年11月組成行政院「台美能源及基礎建設融資開發計劃工作小組」，底下包括金管會、交通部、經濟部及財政部等相關單位，分成4個工作小組。

在潛在的合作領域部分，蘇建榮說，包建立括基礎建設、融資及市場，發掘並建構符合台美投資者基礎建設投資項目，以及區域基礎建設投資、融資計畫等，可以促成台美共同參與投資美洲及東南亞地區的基礎建設計畫，深化台美實質合作關係，並契合我國長期深耕的新南向政策目標。

至於國內行政部門運作方面，蘇建榮說，已成立跨部會小組，底下設4個工作小組，分別是以金管會、經濟部為主的能源市場交易開發小組；由財政部主辦的台灣企業赴美參與能源之處建設稅制問題；經濟部主辦的台美於第三地對能源及基礎建設投資合作小組；經濟部主辦國內能源市場開發。以上4個小組未來會直接跟美方對接。

蘇建榮說，合作架構的簽署，可透過合作架構台美開拓更廣泛的合作，進一步深化雙方關係，有助雙方討論新南向政策與印泰地區，拓展區域內更多友好國家合作關係。在商業跟經濟利益上，也有助於產業、廠商了解國內基礎建設及能源市場最新趨勢，透過國際合作掌握投資機會。

另外，也將引入更多私部門資金，發展區域性債務市場，協助印泰地區、拉美地區建構基礎設施及能源部門的金融相關法制環境，促使台美等相關國家融入國際資本市場。